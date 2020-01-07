Зеленский преуспевает, несмотря на злоупотребления Трампа – The Washington Post

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский получил очередную пощечину от администрации Трампа на прошлой неделе, когда госсекретарь Майкл Помпео отменил свой запланированный визит в Киев.

Об этом говорится в колонке журналиста Джексона Диэля в американской газете The Washington Post.

"Даже несмотря на то, что Помпео имел уважительную причину – обострение кризиса в Иране, Зеленский все равно имел все основания чувствовать себя оскорбленным", – говорится в статье.

Жесткое обращение со стороны Вашингтона, которое началось еще с инаугурации в мае прошлого года, не ослабевает даже после того, как президент Трамп попытался озвучить вмешательство Украины в выборы 2020 года.

"Но мы видим неожиданные хорошие новости: несмотря на все упреки от Белого дома и тот факт, что он пришел к власти в качестве абсолютного политического неофита в одной из самых проблемных стран Европы, администрация Зеленского, которая еще была достаточно экстраординарной и действовала под давлением всех имеющихся ситуаций, чудом преуспевает", – пишет издание.

Экономика стремительно растет: экспорт и внутренние показатели повышаются, инфляция упала, а зарплаты украинских граждан выросли почти на 10 процентов в год. Как отмечает Джеймс Брук с Ukraine Business News, украинская валюта, гривня, растет быстрее, чем любая другая в мире.

Реклама

МВФ дал предварительное согласие на новый кредитный пакет, который может стимулировать иностранные инвестиции. Ключевые антикоррупционные меры были поддержаны парламентом, ожидается принятие крупных экономических реформ, учитывая приватизацию 500 государственных компаний и либерализацию продажи земли.

На прошлой неделе украинское телевидение захватили новости о полном слез воссоединении, когда украинские военнопленные, которые содержались в плену в течение нескольких лет, вернулись домой. Войска с обеих сторон фронтовых линий отступили назад. Между тем Россия согласилась заплатить Украине 7 млрд долл. США в течение следующих пяти лет за транзит газа, а также 2,9 млрд долл. за урегулирование предыдущих споров.

До того, как занять должность, 41-летний Зеленский был комедийным актером, и весь его предыдущий опыт заключался в том, что он играл роль президента на телевидении. Тем не менее впервые с 2005 года большинство украинцев считают, что страна движется в правильном направлении, в отличие от тех, кто думает, что в неправильном. В государстве, где политическая коррупция приобрела катастрофические масштабы, 62% заявляют, что доверяют новому президенту.

Владимир Путин, а не Трамп, заметил это. Он уже согласился с Владимиром Зеленским осуществить два обмена пленными и обсудил третий во время новогоднего телефонного разговора. Он принял газовое соглашение, отказавшись от прежних попыток задушить Украину прекращением зимних поставок газа.

"Путин вполне доволен" иметь дело с Зеленским, говорит Андерс Аслунд, эксперт по Украине в Атлантическом Совете.

"Путин полностью презирал Петра Порошенко", предыдущего президента Украины, "за то, насколько он коррумпирован. Он не видит этого у Зеленского". Желание Путина подчинить Украину не уменьшается. Впрочем, несмотря на нехватку опыта, Зеленский доказал, что не станет легкой добычей Кремля.

На саммите в Париже в прошлом месяце, где были Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, созванном для обсуждения выполнения мирного плана для восточной Украины, который давно зашел в тупик, Зеленский "пытался отстоять определенные" красные линии" для Украины", такие как восстановление украинского контроля над границей с Россией, сообщает аналитик Владимир Сокор. "Даже самые ярые критики Зеленского почувствовали уверенность", – написал Сокор в "Eurasia Daily Monitor", издаваемый неправительственной организацией "Jamestown Foundation".

Для тех, кто переживает из-за коррупции, остается единственный вопрос относительно Зеленского – будет ли он независимым от Игоря Коломойского, олигарха, который поддерживал телевизионную карьеру Зеленского и его кандидатуру на президентских выборах и который пытается восстановить контроль над крупнейшим банком Украины, несмотря на обвинения в его хищении. Единого мнения пока нет. Но пока, отмечает Дэвид Крамер, эксперт по вопросам Украины в Международном университете Флориды, Зеленский, "кажется, держится от Коломойского на расстоянии".

В течение десятилетий американские администрации, сменяли друг друга, пытались убедить украинских президентов действовать именно таким образом, но в основном без больших успехов. Однако сейчас, когда Зеленский делает практически все, о чем когда-то только мог мечтать Государственный департамент, наблюдается вакуум американского присутствия в Киеве. Временный посол Уильям Тейлор покинул свой пост на прошлой неделе, после показаний о давлении Трампа на Зеленского, и пока нет кандидата на его замену. Также нет замены Курту Волкеру, специальному представителю по вопросам Украины, который подал в отставку и выступил с показаниями. Сейчас Помпео отменил два своих визита в течение двух месяцев.

"Наверное, самым влиятельным американцем, который обращает внимание на Украину, является личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани – и он объединился с некоторыми антизеленскими, пропутинскими силами, включая наиболее коррумпированных политиков страны. Он все еще пытается собрать грязь на Джо Байдена", – пишет The Washington Post.

Сам Трамп все еще разбирает русскую пропаганду относительно вероятного вмешательства Украины в выборы 2016 года.

"Между тем Зеленскому, который все еще хочет легитимизировать визит в Белый дом, еще не определена дата. Трудно не сделать вывод, что администрация Трампа не рада, что Украина наконец имеет компетентного президента", – резюмирует издание.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама