Непродление Договора о дружбе с РФ: МИД Украины направил в Москву ноту

Сегодня, 21:26

На бумаге – он закреплял стратегическое партнерство и взаимное уважение к границам двух стран


МИД Украины на этой неделе направило в Москву ноту о непродлении Большого Договора о дружбе и сотрудничестве. На бумаге – он закреплял стратегическое партнерство и взаимное уважение к границам двух стран, но на самом деле был цинично нарушен в 2014 году аннексией Крыма. Одним из условий подписания этого соглашения 21 год назад со стороны Москвы был, в частности, статус Черноморского флота России и базирования его в Севастополе.

Напомним, 19 сентября вступило в силу решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе, который на днях подписал и президент. Теперь, помимо ноты в РФ, МИД должен проинформировать ряд международных организаций (ООН, ОБСЕ и другие) о желании Украины прекратить действие Договора, а также об основаниях для этого решения.

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В свою очередь в МИД РФ лицемерно отреагировали на прекращение Договора о дружбе. В ведомстве считают, что нанесен "колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. Большой договор), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет. То есть в этом году заканчивается срок действия договора.
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Источник:

"Сегодня"

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