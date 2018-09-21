Непродление Договора о дружбе с РФ нужно донести до всех: Порошенко дал поручение дипломатам

Ни у кого не должно оставаться сомнения, что Украина окончательно отошла от Российской империи, заявил глава государства

Президент Петр Порошенко дал поручения Министерству иностранных дел донести до мира в качестве официального документа Генеральной ассамблеи ООН решение Киева о непродлении Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Об этом он сказал во время вручения десятимиллионной украинского биометрического паспорта в центре предоставления административных услуг.

Он четко определил, что значит дружба в понимании Кремля.

"По моему поручению сегодня Министерство иностранных дел Украины официально вручило Российской Федерации ноту о непродлении Договора о дружбе. Потому что то, что сейчас у нас, – дружбой назвать точно язык не поворачивается. Во всем мире это называется так, как это и есть на самом деле – это незаконная аннексия Крыма, это агрессия против суверенного и независимого украинского государства и украинского народа со стороны страны-агрессора Российской Федерации", – сказал Порошенко.

В то же время президент дал поручение распространить сообщение о непродлении Договора с Россией в качестве официального документа Генеральной ассамблеи ООН, чтобы "ни у кого не оставалось сомнения, что Украина окончательно отошла от Советской империи и Российской империи".

Как сегодня стало известно, Киев официально сообщил России о непродлении Договора о дружбе. Министерство иностранных дел направило в Москву соответствующую ноту, в которой МИД детально аргументировал нарушения России по всем положениям документа.

Напомним, 19 сентября вступило в силу решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе, который на днях подписал и президент. Теперь, помимо ноты в РФ, МИД должен проинформировать ряд международных организаций (ООН, ОБСЕ и другие) о желании Украины прекратить действие Договора, а также об основаниях для этого решения.

В свою очередь в МИД РФ лицемерно отреагировали на прекращение Договора о дружбе. В ведомстве считают, что нанесен "колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. Большой договор), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет. То есть в этом году заканчивается срок действия договора.