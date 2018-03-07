Несколько известных российских артистов попали в "черный список" Украины

Сейчас в перечне лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, находится 131 человек

Министерство культуры Украины обновило перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства, дополнив его семью представителями российской культуры и шоу-бизнеса. Об этом говорится в приказе Минкульта №184 от 6 марта, обнародованном на сайте ведомства.

"Обновить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами: Миньков Александр Витальевич, Баширов Александр Николаевич, Долматов Алексей Сергеевич (рэпер Guf – Ред.), Фрейндлих Алиса Бруновна, Цыганова Виктория Юрьевна, Буйнов Александр Николаевич, Долина Лариса Александровна", – говорится в приказе.

Сейчас в перечне лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, находится 131 человек, преимущественно представители русской культуры и шоу-бизнеса.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России передало США ноту с тем, чтоб закрыть сайт "Миротворец", который зарегистрирован в Украине как СМИ и хранит данные о врагах украинского государства. Москва мотивирует это тем, что там публикуются личные данные российских журналистов, работающих на Донбассе

Также сообщалось, что в МИД РФ закатили "истерику" на появление в Литве аналога украинского "Миротворца".