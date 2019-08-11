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Нетаньяху летит в Киев на встречу с Зеленским: стала известна дата и программа визита

Сегодня, 14:13

Премьер Израиля примет участие в траурных мероприятиях

Фото из открытых источников.

Фото из открытых источников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18 августа вылетит в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила в воскресенье, 11 августа, пресс-служба МИД Израиля.

"18 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетает в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру и других мероприятиях", — говорится в заявлении пресс-службы.

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Напомним, во время Второй мировой немецко-фашистские войска использовали урочище Бабий Яр как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составили евреи. По разным оценкам, там были убиты от 70 до 200 тыс. человек.

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Фото: Максим Нефьодов / Facebook

Ранее сообщалось, что Израиль готов помирить Украину с Россией, и Нетаньяху объяснил как.

Также напомним, что Нетаньяху по телефону поздравил Зеленского с победой на выборахпрезидента еще до официального оглашения результатов.

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Израиль визит Зеленский бабий яр Нетаньяху визит в Киев

Источник: ТАСС

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