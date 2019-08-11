Нетаньяху летит в Киев на встречу с Зеленским: стала известна дата и программа визита

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18 августа вылетит в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила в воскресенье, 11 августа, пресс-служба МИД Израиля.
"18 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетает в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру и других мероприятиях", — говорится в заявлении пресс-службы.
Напомним, во время Второй мировой немецко-фашистские войска использовали урочище Бабий Яр как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составили евреи. По разным оценкам, там были убиты от 70 до 200 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что Израиль готов помирить Украину с Россией, и Нетаньяху объяснил как.
Также напомним, что Нетаньяху по телефону поздравил Зеленского с победой на выборахпрезидента еще до официального оглашения результатов.
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