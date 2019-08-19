Нетаньяху о происшествии с хлебом: Похоже, мы изобрели способ привлечь внимание

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что его жена Сара из уважения к Украине специально выбрала для визита в Киев желто-голубую одежду, и назвал инцидент с хлебом в аэропорту "Борисполь" "способом привлечь внимание".

"Я совершаю исторический визит в Украину. Но сомневаюсь, получил бы он освещение в СМИ, если бы не было "происшествия с хлебом", - сказал он на видео, обнародованном на старице политика в соцсети Фейсбук в понедельник.

Нетаньяху процитировал слова руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана, о том, что госпожа Нетаньяху не намеревалась проявлять неуважение к Украине.

"Более того, я вам скажу, она специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Она вышла из самолета в одежде желто-голубого цвета именно из уважения к Украине. Но что я вам скажу? Если это требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговле, представительство Украины в Иерусалиме и будут другие важные достижения, пусть так и будет", – сказал премьер Израиля.

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Он также пошутил: "Похоже, мы изобрели способ привлечь внимание. Продолжим".

Напомним, скандальный инцидент случился 18 августа в аэропорту "Борисполь", где израильскую делегацию встречали три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем хлеба и солью.

Будучи знакомым с этой древней украинской традицией, Биньямин Нетаньяху отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. Но когда он передал ломтик своей жене Саре, та просто бросила его на землю, что сразу же стало поводом для возмущения многих украинцев.

Помимо того, израильские СМИ сообщили и о другом скандале с участием "второй леди" Израиля, которая якобы пыталась прорваться в кабину пилота, потому что тот должным образом ее не поприветствовал. Позже израильские журналисты, которые летели в Киев на одном самолете с Нетаньяху, это опровергли.

Напомним, израильская делегация прибыла в Киев 18 августа. Биньямин Нетаньяху стал первым за 20 лет премьер-министром Израиля, который посетил Украину. Кроме того, он стал первым высокопоставленным иностранным лидером, который посетил Украину при президентстве Зеленского.

Визит Нетаньяху начался с возложения цветов к памятнику Неизвестному Солдату и памяти жертв Голодомора в Парке Вечной Славы. Позже Нетаньяху также устроили торжественный прием в Мариинском дворце: его встречал Зеленский и почетный караул. Также сыграли гимны обоих государств.

Помимо того, лидеры провели переговоры, на которых Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Израиль с ответным визитом, а также посетили мемориальный комплекс Бабий Яр в Киеве.

Визит израильского премьера в Украину является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

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