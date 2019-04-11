Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,19
УКР
Главная Больше  Новости политики

"Неутомимая волна": в Киеве стартовал 12-й международный Форум по безопасности

Сегодня, 09:05

В этом году Киевский форум соберет рекордное количество участников

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua
Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua.
"Неутомимая волна": в Киеве стартовал 12-й международный Форум по безопасности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e97/d61/5c6e97d61e6d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e97/d61/5c6e97d61e6d7.jpg Политика В этом году Киевский форум соберет рекордное количество участников

Сегодня-завтра в Киеве пройдет XII Форум по безопасности , который ежегодно организует фонд Арсения Яценюка "Открой Украину".

Киевский форум пройдет 11-12 апреля, между первым и вторым туром выборов президента Украины. Поэтому, по словам Яценюка, среди главных вопросов дискуссий будут вопросы внешней политики: "Как защищать государство от российского врага? Как строить отношения с союзниками?".

"Мой ответ – прост. Мы защитили нашу независимость и нашу свободу. Мы вступим в Европейский Союз и НАТО. Никто не способен остановить этот путь. А тот, кто попытается, получит отпор. Потому что таков стратегический выбор украинцев. Это – суть наших ценностей. Это то, как будет двигаться история", – отметил Яценюк. 

"Название Форума – "Неутомимая волна. Стратегический выбор Украины и Запада". Посвящаем его всем украинцам, которые защищают нашу свободу. Посвящаем его нашим верным друзьям. Прежде всего – сенатору Джону Маккейну, который верил в Украину. Смотрите наш Форум. Следите за ним. Киев будет говорить с миром", – подчеркнул политик.


В этом году Киевский форум соберет рекордное количество участников – более 1000. Среди них – высокие представители украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертной среды из более чем 20 стран мира.

Киевский форум основан фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. С тех пор Форум ежегодно становится платформой для дискуссий на высоком международном уровне по актуальным вопросам национальной безопасности, вопросам безопасности Черноморского региона, Европы и мира.

Напомним, в феврале 2019 года прошел 7-й Киевский Форум по вопросам безопасности для молодежи .

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег форум, безопасность, яценюк

Вы сейчас просматриваете новость " "Неутомимая волна": в Киеве стартовал 12-й международный Форум по безопасности". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Яценюк о 70-летии НАТО: Евроатлантическая интеграция Украины – безальтернативный необратимый процесс

4 апреля, 11:01

НАТО стало надежной защитой от угроз внешней агрессии и залогом недопущения внутренних конфликтов, говорит лидер "Народного фронта"

Арсений Яценюк: Политическая борьба во втором туре выборов не должна перейти в политическую войну

1 апреля, 10:58

Лидер "Народного фронта" призвал кандидатов к достойной борьбе

Почему не нужно заправлять постель по утрам

30 млн просмотров сорвало видео танцующей гимнастки

Предупредить вмешательство РФ: причина отставки Назарбаева

Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром

"НАТО может принять неожиданное решение по Украине и Грузии"

Украинцам раздадут по 1,5 тысячи: кто и сколько получит

Пенсионеры получат две дополнительные выплаты: озвучили сумму

Свежесть и чистота: как избавиться от плесени в стиральной машине

У Путина объяснили прекращение отправок "гумконвоев"

С улыбкой и 4-мя охранниками: как Зеленский ходил сдавать анализы
Загрузка...

Стартовал набор первоклашек: какие документы нужны для того, чтобы ребенка зачислили в школу

Сегодня, 07:19

Примут по прописке, договору аренды или справке переселенца

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Сегодня, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

9 апреля, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

9 апреля, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

10 российских сериалов, за которые не стыдно

6 привычек, которые программируют на бедность

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?