"Неутомимая волна": в Киеве стартовал 12-й международный Форум по безопасности

В этом году Киевский форум соберет рекордное количество участников

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua.

"Неутомимая волна": в Киеве стартовал 12-й международный Форум по безопасности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e97/d61/5c6e97d61e6d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e97/d61/5c6e97d61e6d7.jpg 2019-04-11T09:05:00+03:00 Политика В этом году Киевский форум соберет рекордное количество участников

Сегодня-завтра в Киеве пройдет XII Форум по безопасности , который ежегодно организует фонд Арсения Яценюка "Открой Украину".

Киевский форум пройдет 11-12 апреля, между первым и вторым туром выборов президента Украины. Поэтому, по словам Яценюка, среди главных вопросов дискуссий будут вопросы внешней политики: "Как защищать государство от российского врага? Как строить отношения с союзниками?".

"Мой ответ – прост. Мы защитили нашу независимость и нашу свободу. Мы вступим в Европейский Союз и НАТО. Никто не способен остановить этот путь. А тот, кто попытается, получит отпор. Потому что таков стратегический выбор украинцев. Это – суть наших ценностей. Это то, как будет двигаться история", – отметил Яценюк.

"Название Форума – "Неутомимая волна. Стратегический выбор Украины и Запада". Посвящаем его всем украинцам, которые защищают нашу свободу. Посвящаем его нашим верным друзьям. Прежде всего – сенатору Джону Маккейну, который верил в Украину. Смотрите наш Форум. Следите за ним. Киев будет говорить с миром", – подчеркнул политик.

В этом году Киевский форум соберет рекордное количество участников – более 1000. Среди них – высокие представители украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертной среды из более чем 20 стран мира.

Киевский форум основан фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. С тех пор Форум ежегодно становится платформой для дискуссий на высоком международном уровне по актуальным вопросам национальной безопасности, вопросам безопасности Черноморского региона, Европы и мира.

Напомним, в феврале 2019 года прошел 7-й Киевский Форум по вопросам безопасности для молодежи .

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