"Неутомимая волна": в Киеве стартовал 12-й международный Форум по безопасности
В этом году Киевский форум соберет рекордное количество участников
Сегодня-завтра в Киеве пройдет XII Форум по безопасности , который ежегодно организует фонд Арсения Яценюка "Открой Украину".
Киевский форум пройдет 11-12 апреля, между первым и вторым туром выборов президента Украины. Поэтому, по словам Яценюка, среди главных вопросов дискуссий будут вопросы внешней политики: "Как защищать государство от российского врага? Как строить отношения с союзниками?".
"Мой ответ – прост. Мы защитили нашу независимость и нашу свободу. Мы вступим в Европейский Союз и НАТО. Никто не способен остановить этот путь. А тот, кто попытается, получит отпор. Потому что таков стратегический выбор украинцев. Это – суть наших ценностей. Это то, как будет двигаться история", – отметил Яценюк.
"Название Форума – "Неутомимая волна. Стратегический выбор Украины и Запада". Посвящаем его всем украинцам, которые защищают нашу свободу. Посвящаем его нашим верным друзьям. Прежде всего – сенатору Джону Маккейну, который верил в Украину. Смотрите наш Форум. Следите за ним. Киев будет говорить с миром", – подчеркнул политик.
В этом году Киевский форум соберет рекордное количество участников – более 1000. Среди них – высокие представители украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертной среды из более чем 20 стран мира.
Киевский форум основан фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. С тех пор Форум ежегодно становится платформой для дискуссий на высоком международном уровне по актуальным вопросам национальной безопасности, вопросам безопасности Черноморского региона, Европы и мира.
Напомним, в феврале 2019 года прошел 7-й Киевский Форум по вопросам безопасности для молодежи .
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