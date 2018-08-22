Невиновный умирает: США обратились к России из-за Сенцова

Сегодня, 08:47

В Госдепе призвали Москву не допустить трагедии

Олег Сенцов. Фото: AFP
Олег Сенцов. Фото: AFP

США рассчитывают, что власти России отпустят на свободу украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 100 дней. В случае гибели Сенцова неизбежно возникнут призывы привлечь к ответственности виновных в этом, предупредила руководительница пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт.

"Мы встревожены перспективой того, что еще один невиновный человек погибает в российской тюрьме. Мы надеемся, что российские власти освободят Сенцова, чтобы избежать трагедии, которая приведет к призыву привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в этом", – заявила Науэрт.

Как сообщалось, ранее Киев обратился к Западу с просьбой надавить на Россию в вопросе освобождения украинских заложников, в том числе Сенцова. 

Сенцов удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией. Украинец начал голодовку, требуя освобождения всех украинских узников Кремля. В то же время Олег выступил против голодовки другого украинского узника Кремля – активиста Александра Кольченко, который отказался от еды в поддержку Сенцова.

Кроме того, украинец не стал просить о помиловании. Отказ помиловать Сенцова уже прокомментировали в Кремле.

Ранее журналисты "Сегодня" выяснили, какие существуют варианты освобождения Сенцова:
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ТАСС

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