Невзоров о сбитом MH17: Кремль дал серьезное оружие бомжам и уголовникам

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В 2014-м году российские военные на Донбассе сбили малайзийский Boeing 737 рейса MH17 и надеялись остаться неопознанными, однако нидерландским следователям удалось собрать улики и предъявить первые обвинения , при этом в число обвиняемых попал реконструктор Игорь Гиркин ("Стрелков/Стрелок"), называвший себя "министром обороны ДНР".

Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"Нидерландцы … миллиметрик за миллиметриком распутывали эту трагедию над Донбассом, когда был сбит самолет. И в общем, все ожидаемо допрыгались. Почему-то была иллюзия, что эта минута никогда не наступит, что никогда правда во всей ее детальной и документальной полноте не будет предъявлена", – говорит журналист.

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"Но это произошло. Они все вычислили, они все доказали, они все миллион раз перепроверили. И главным ответчиком с российской стороны, вероятно, будет небезызвестный реконструктор Гиркин. Это уже как бы решено", – предположил Невзоров.

"Я понимаю, что у кремлевских создателей "ДНР" бездна разума. Набрать бомжей, уголовников, реконструкторов, назначить их президентами, министрами обороны, дать им серьезное оружие – и думать, что не произойдет непоправимого", – сетует публицист.

Он вспомнил историю преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета, реконструктора Олега Соколова, который якобы из любви и ревности убил и расчленил свою студентку .

"И теперь в камере, постоянно плача, пишет мемуар, тряся эполетами. А реконструктор из "ДНР" расчленил 298 человек и не по причине сильной любви, как Соколов, а только по причине тупости собственной, приняв гражданский самолет за украинский транспортный", – резюмировал Невзоров.

Ранее сообщалось, что Гиркин цинично ответил на обвинения по сбитому Boeing MH17 .

Напомним, что 3 февраля стало известно: Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Кроме "Стрелка", это россияне Сергей Дубинский ("Хмурый") и Олег Пулатов ("Гюрза"), а также украинец Леонид Харченко ("Крот").

Сам процесс начнется 9 марта 2020 года и будет проходить в судебном комплексе "Схипхол", расположенном в 50 км от Гааги и в нескольких километрах от одноименного аэропорта.

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