Бывший «куратор» Украины думает, что уголовники на Донбассе будут вечно ему кланяться, говорит журналист

/ Фото: kremlin.ru

Бывший "куратор" Украины в Кремле и идеолог проекта "Новороссия", экс-помощник президента РФ Владислав Сурков организовал агрессию против нашей страны на Донбассе и в Крыму из романтических побуждений.

Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы", напомнив о проведенной неделю назад в Подмосковье экстренной конференции т.наз. "Союза добровольцев Донбасса".

"Он сам прекрасно напомнил о себе, засветившись в сходке т.наз. "ветеранов Донбасса" – так называют себя уголовники и устроители бойни в Украине. Это была печальная картина, потому что Слава, конечно, быстро растворился в этой "малине" из этих фантастических гибридных тварей. Ну, потому что гибридные войны и порождают всяких гибридных и фантастических тварей", – говорит журналист.

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"Понятно, что автором этой уголовной модели, конечно, был сам Слава, сам Сурков, хотя намерения поначалу у него были самые романтические. Но теперь он заявил, что только здесь (в "Союзе добровольцев Донбасса". – Ред .) его место", – продолжает Невзоров.

vk.com, Союз добровольцев Донбасса

"Он всем помахал ручкой. Направился в эту свою кровавую фантазию. Я, вообще, плохо себе представляю Суркова, который отжимает у шахтерской вдовы ковер и палку колбасы. Но полагаю, что момент, когда ему придется это сделать, рано или поздно наступит. Потому что скоро это золотое шитье кремлевского мундира окончательно поблекнет, и ему своим же собственным персонажам придется делом доказывать, что он один из них", – считает публицист.

В тренде Невзоров о Суркове: белой вороне в тире достанется первая пуля

По его мнению, Сурков излишне романтизирует уголовников, полагая, что вечно будет для них чем-то вроде отца-покровителя, а ему вечно будут кланяться.

"Ни фига. Уголовники очень наблюдательные, они сразу определяют, у кого пистолет заряжен, а кто копает. И я думаю, что Слава будет копать. И вот это желание работать белой вороной в тире – это очень опасно, потому что первая же скучающая пуля достается ей", – подытожил Невзоров.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, Сурков рассказал, как стал куратором по Украине: почуял, что будет большое дело .

Напомним, что новым "куратором" Украины вместо Владислава Суркова стал Дмитрий Козак, перешедший из российского правительства в администрацию Кремля.

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