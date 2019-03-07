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Незаконное обогащение: Порошенко обратился к Раде с безотлагательной просьбой

Сегодня, 20:58

По словам президента, никто из коррупционеров не избежит ответственности

Фото: president.gov.ua
Незаконное обогащение: Порошенко обратился к Раде с безотлагательной просьбой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/168/409/5c8168409dccb.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/168/409/5c8168409dccb.jpeg Политика По словам президента, никто из коррупционеров не избежит ответственности

Президент Петр Порошенко призвал депутатов Верховной Рады безотлагательно принять новую редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина".

"Мы должны как можно быстрее вооружить правоохранительные органы, включая антикоррупционные органы, и коррупционер должен сидеть в тюрьме. Точка. Решение Конституционного суда отнюдь не защитит коррупционеров, если Верховная Рада поддержит предложение президента", – сказал он.

Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко внес проект закона "через часы" после обнародования решения КС, которое учитывает комментарии суда относительно презумпции невиновности – ключевого и базового конституционного принципа.

"Но ответственность за коррупцию, в том числе ответственность за незаконное обогащение, будет. В том числе уголовная ответственность. Никто не избежит ответственности", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, КC принял решение отменить статью 368-2 в Уголовном кодексе. По мнению суда, коррупционеры не обязаны доказывать законность происхождения своего состояния – Конституция дает право подозреваемым в незаконном обогащении не отчитываться перед следствием об источнике своих доходов.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко назвал указанную статью неэффективной, так как ее нельзя применить на практике. 

Порошенко внес в Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение 28 февраля:

В то же время в G7 и Мировом банке сделали заявление по декриминализации незаконного обогащения в Украине. На Западе отмечают, что у них уже наказание за незаконное обогащение – это мощный инструмент в борьбе с коррупцией. Поэтому они не в восторге от решения Конституционного суда Украины.

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Тег коррупция, Верховная Рада, Порошенко, обогащение

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