Незаконное обогащение: Порошенко обратился к Раде с безотлагательной просьбой
По словам президента, никто из коррупционеров не избежит ответственности
Президент Петр Порошенко призвал депутатов Верховной Рады безотлагательно принять новую редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина".
"Мы должны как можно быстрее вооружить правоохранительные органы, включая антикоррупционные органы, и коррупционер должен сидеть в тюрьме. Точка. Решение Конституционного суда отнюдь не защитит коррупционеров, если Верховная Рада поддержит предложение президента", – сказал он.
Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко внес проект закона "через часы" после обнародования решения КС, которое учитывает комментарии суда относительно презумпции невиновности – ключевого и базового конституционного принципа.
"Но ответственность за коррупцию, в том числе ответственность за незаконное обогащение, будет. В том числе уголовная ответственность. Никто не избежит ответственности", – подчеркнул Порошенко.
Напомним, КC принял решение отменить статью 368-2 в Уголовном кодексе. По мнению суда, коррупционеры не обязаны доказывать законность происхождения своего состояния – Конституция дает право подозреваемым в незаконном обогащении не отчитываться перед следствием об источнике своих доходов.
В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко назвал указанную статью неэффективной, так как ее нельзя применить на практике.
Порошенко внес в Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение 28 февраля:
В то же время в G7 и Мировом банке сделали заявление по декриминализации незаконного обогащения в Украине. На Западе отмечают, что у них уже наказание за незаконное обогащение – это мощный инструмент в борьбе с коррупцией. Поэтому они не в восторге от решения Конституционного суда Украины.
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