Незаконный и фейковый: в МИД сделали заявление по "референдуму" в Крыму 2014 года

В 2014 году 16 марта состоялся т.н. "референдум", который незаконно провела Россия после вторжения в Крым. Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество усилить давление на Москву для скорейшего освобождения украинских территорий. Об этом говорится в заявлении МИДа.

"Шесть лет исполнилось с того дня, когда Россия осуществила попытку легитимизировать вооруженную агрессию против Украины и военную оккупацию Крымского полуострова путем проведения незаконного по форме и фейкового по сути "референдума" о статусе Крыма. Так называемый "референдум" стал грубым нарушением Конституции Украины, основополагающих принципом международного права, двусторонних соглашений", – заявили в ведомстве.

Дипломаты напомнили о реакции мира на т.н. "референдум" в Крыму. Этой действо было признано незаконным и ничтожным с юридической точки зрения.

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"Консолидированная позиция международного сообщества и решение ключевых международных организаций, в т.ч. ГА ООН, ЕС, НАТО, Совета Европы, ЮНЕСКО, международных парламентских структур четко свидетельствует – мир никогда не согласятся на признание де-юре или де-факто незаконной аннексии Крыма. Желание оккупанта консолидировать свой контроль за незаконно захваченной территорией привело к драматическому ухудшению ситуации на полуострове, где системно нарушаются права и свободы человека, осуществляются политические преследования, в том числе по религиозному и этническому признакам", – заявили в МИД.

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"В эту печальную годовщину выражаем поддержку всем, кто страдает от авторитарного режима и оккупации. Украина призывает международное сообщество к дальнейшему усилению политико-дипломатического и экономического давления на Москву с целью скорейшего освобождения Крыма. Без прекращения агрессии РФ, восстановление мира и стабильности в Европе невозможно", – добавили в ведомстве.

Сайт "Сегодня" пообщался с человеком, который стал свидетелем тех событий, а потом пережил российский плен за то, что вывесил флаг Украины на балконе своего дома. Активист и бывший политзаключенный рассказал, как проходило голосование за незаконной "присоединение" полуострова к России, как к этому отнеслись сами крымчане. Читайте интервью "Владимир Балух: За две недели до т.н. "референдума" никаких разговоров на тему "волеизъявления" в Крыму не велось".

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума". Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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