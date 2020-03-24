Карантин и самоизоляция депутатов: как будет работать Рада в условиях пандемии

В четверг, как ожидается, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное пленарное заседание. Среди тем, которые может рассмотреть парламент 26 марта, в том числе вопрос "как Верховной Раде работать дальше". В текущих условиях вопрос крайне важный не только для парламента, но и для государства, которое в разгар пандемии коронавируса COVID-19 рискует лишиться работоспособного законодательного органа. Потому что с организацией полноценной работы у ВР уже есть проблемы. И в дальнейшем они могут усугубиться. Политики и чиновники так же, как и простые обыватели, могут надолго "выбыть из строя", отправившись в самоизоляцию после контакта с больным, или даже в больницу.

Рада под угрозой паралича

При этом постулат, что "незаменимых людей нет", работает не всегда. Если функции министра почти в полном объеме (за исключением права подписи в определенных случаях, что, впрочем, тоже важно) может выполнять заместитель, или и.о., то, например народного депутата на его рабочем месте не заменит никто. Равно как при обычных обстоятельствах ни один госорган не может подменить собой Верховную Раду.

Живой пример – лишь после утверждения на внеочередном пленарном заседании ряда законопроектов (закона о борьбе с эпидемией коронавируса, закона о поддержке налогоплательщиков и т.д.) правительство смогло реализовать ряд необходимых мер в рамках борьбы с эпидемией. В повестке дня на ближайшее время – утверждение законопроектов, призванных смягчить негативные последствия эпидемии для экономики, пересмотр бюджета, законов, которые позволят эффективнее бороться с коронавирусом, обеспечить социальную защиту граждан.

"Пока что неизвестно, какие проекты мы рассмотрим на ближайшем заседании. Но моими коллегами подано множество важных, на мой взгляд, проектов. Я тоже, например, зарегистрировал проект, предусматривающий уголовное наказание за спекуляцию лекарствами, продуктами питания в период эпидемии. Проект предусматривает, что Кабмин будет устанавливать граничные цены на критические товары, спекуляция же будет грозить серьезным наказанием", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура.

Для страны важно, чтобы парламент был "в строю". Тем временем все больше признаков того, что работа законодательного органа может быть парализована. На данный момент подтверждены, как минимум два случая заболевания коронавирусом у народных депутатов: Сергея Шахова (госпитализирован в Александровскую больницу) и Руслана Горбенко (находится дома на самоизоляции). При этом СМИ пишут о том, что заболевание обнаружено еще у нескольких парламентариев. Впрочем, дело даже не в единичных случаях. А в том, что из-за болезни одного народного депутата вынуждены уходить в двухнедельный карантин все его коллеги, с которыми заболевший контактировал.

Так, после известия о болезни Шахова, в самоизоляцию ушел Комитет по экологии, а также отдельные депутаты из других комитетов, контактировавшие с больным парламентарием. Как только появились подозрения о болезни народного депутата Сергея Вельможного, об уходе в самоизоляцию заявил Комитет ВР по вопросам здоровья нации (чьи заседания Вельможный посещал). К счастью, диагноз коронавирус после прохождения повторного теста у Вельможного не подтвердился, потому с понедельника этот чрезвычайно важный в текущих условиях комитет работает в обычном режиме. Зато принял решение самоизолироваться Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий – в связи с болезнью члена этого комитета Руслана Горбенко.

При этом уход в "домашний карантин" комитета по факту означает невозможность принятия им решений. Если теоретически любому министру, пребывающему в изоляции на дому, могут привезти документы "на подпись", а совещания он может проводить, используя современные средства коммуникации, то специфика работы Верховной Рады – личное голосование депутата. Комитет не может вынести вердикт по тому или иному законопроекту, не собравшись на заседание. А законопроект не может быть утвержден парламентом без предварительного рассмотрения в комитетах.

"Сейчас для того, чтобы законопроект был вынесен в зал, он должен быть рассмотрен комитетом на заседании. Нет другой процедуры, которая позволяла бы парламенту принимать, рассматривать и утверждать законопроекты. И нет другого формата, кроме как собираться и голосовать. Проведение заседания комитетов "в чате" законодательством не предусмотрено", – отмечает Александр Качура.

Таким образом, даже болезнь нескольких депутатов в сложившихся условиях грозит парализовать работу Верховной Рады. Понимая это, парламентарии начали искать выход из положения. Вариантов на сегодня просматривается три.

Введение чрезвычайного положения в Украине не снимает ответственность с Рады

Введение чрезвычайного положения в стране. Это, образно говоря, "ядерное оружие" или последний аргумент властей в борьбе с коронавирусом. Режим чрезвычайного положения меняет логику управления государством, предоставляет значительные полномочия отдельным органам госвласти, позволяет временно игнорировать отдельные права и свободы человека. Собственно, последний пункт и является ключевым отличием режима ЧП от режима чрезвычайной ситуации, действующего в отдельных регионах Украины сейчас.

На введении ЧП настаивает ряд министров. В частности, министр здравоохранения Илья Емец.

"Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, и ради спасения украинцев собраться (на внеочередное заседание – ред.) и проголосовать за введение чрезвычайного положения", – отмечалось в сообщении Минздрава.

По информации СМИ, сторонником введения ЧП как меры, которая существенно увеличит возможности государства в борьбе с эпидемией, является глава МВД Арсен Аваков. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на данное время "показаний" вводить режим ЧП в стране нет.

"Нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине. Чрезвычайное положение вводится тогда, когда есть чрезвычайные события. Сегодня развитие коронавируса в Украине достаточно умеренно по сравнению со многими странами Европы", – отметил премьер-министр.

В Офисе президента по поводу целесообразности ЧП на данном этапе пока колеблются. В то же время большинство фракций в парламенте также пока не поддержали введение ЧП.

Не исключено, что в случае ухудшения эпидемической ситуации власти все же придется ввести режим ЧП. И это на самом деле предоставит органам исполнительной власти дополнительные возможности для борьбы с эпидемией. Но не решит вопрос, как будет работать Верховная Рада. Дело в том, что закон "О правовом режиме чрезвычайного положения" действительно дает возможность наделять отдельные органы власти (на которые будут возложены задачи в рамках ЧП) дополнительными полномочиями. Но в то же время он прямо обязывает Верховную Раду работать в режиме сессии или пленарных заседаний на весь период ЧП. А как работать, если комитеты – на карантине?

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А если поделиться полномочиями?

А потому в недрах Верховной Рады возник второй вариант решения проблемы. Который обсуждается больше как гипотетический, но все же обсуждается. Суть в том, что парламент собирается на заседание единожды и принимает решение о делегировании части своих полномочий Кабмину.

"Мы можем наделить правительство полномочиями на время чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения, карантинных мер брать на себя ответственность относительно тех или иных изменений. Потому что, в конце концов, предложения (изменений в законодательство, – Авт.) готовит и правительство. Но эти полномочия должны касаться только вопросов борьбы с эпидемией. Все остальное – только парламент. Мы имеем в истории парламентаризма такой премьер – когда премьер-министру Леониду Кучме парламент предоставил полномочия, чтобы его решения имели силу закона. Это было ургентно, это было оправдано. И ничего страшного тогда не произошло. То же самое можем сделать и мы", – отметила в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат (фракция "Слуга народа") Ирина Верещук.

В данном варианте есть один небольшой, но существенный изъян. Когда в средине 90-х Верховная Рада делегировала часть полномочий правительству Леонида Кучмы, в стране еще не была принята Конституция. К тому же, законодательное поле практически не было сформировано. Сейчас фон кардинально иной: полномочия различных ветвей власти четко очерчены как в Конституции, так и в многочисленных законах. Изменить всю логику государственной власти одним законом, не внося изменений в Конституцию, невозможно.

"Ни введение президентом единолично режима ЧП, ни предоставление Кабмину права принимать решения, имеющие статус закона, не рассматриваются, они не находят поддержки. У нас есть Конституция, которой предусмотрены все процедуры, и мы обязаны ей следовать", – отмечает коллега Ирины Верещук по фракции Александр Качура.

Парламент, конечно, может предоставить дополнительные полномочия правительству. В том числе по перераспределению бюджетных средств, по ужесточению противоэпидемических мер. Но рано или поздно придет момент, когда решить какой-то из возникших вопросов можно будет лишь с помощью законодательного органа. А как решить, если комитеты на карантине?

Голосование "на дому"

В итоге в парламенте, судя по всему, остановились на третьем варианте. Идея которого была высказана еще на прошлой неделе, а к понедельнику уже была оформлена в виде законопроекта под авторством первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука. Речь об изменениях в регламент Верховной Рады, позволяющий парламенту голосовать дистанционно.

Напомним, что за всю историю украинского парламентаризма Верховная Рада всего лишь дважды проводила голосования вне стен парламент. В 2000-м году, когда оппозиция, протестуя против конституционных инициатив Леонида Кучмы, заблокировала работу ВР (тогда "выездное заседание большинство провело в Украинском доме). И в 2013-м, когда аналогичным образом большинство отреагировало на действия оппозиции, проведя заседания в комитетах ВР. И хотя регламент предусматривает, что заседания ВР могут проходить и вне стен парламента, но требует для этого специального предварительного решения Верховной Рады. А вот "дистанционного" голосования народных депутатов, как процедуры, законодательство до сего момента не предусматривало. Потому и появился законопроект Стефанчука.

Если коротко, то проект предполагает не совсем уж дистанционное голосование: кое-кто все же должен находиться в зале. А именно: спикер Верховной Рады, который будет вести "заседание" (или его зам в случае отсутствия председателя ВР), представитель профильного комитета (то есть комитета, который рассматривал предварительно конкретный законопроект), члены счетной комиссии и по одному представителю от каждой фракции. Процедура голосования будет медленной, поскольку предусматривает, что депутаты будут голосовать (в режиме видеоконференции) по очереди.

Однако в любом случае такая форма голосования минимизирует прямые контакты между народными депутатами. А главное – позволит голосовать тем парламентариям, которые пребывают на самоизоляции. И, что немаловажно, проект предусматривает возможность проведения заседаний в режиме видеоконференции также и комитетов ВР. По сути, прописанный проект гарантирует работоспособность парламента в условиях эпидемии и карантина.

Отметим, что закон (в случае утверждения) будет носить временный характер – срок его действия ограничен 60 днями с момента вступления в силу. При этом парламенту разрешается рассматривать в режиме видеоконференции лишь вопросы, "имеющие особую важность и связанные с предотвращением возникновения и распространения, локализации и ликвидацией вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID-19), обеспечением национальной безопасности и обороны, экономического благосостояния и прав человека".

Впрочем, и такое решение вызывает определенные опасения у ряда депутатов.

"То, что должно голосоваться в зале парламента, должно голосоваться в зале. А залезать в дебри антиконституционности, принимая решение относительно дистанционных голосований, я бы не стала. А если решения, принятые таким образом, будут оспорены в Конституционном суде?", – говорит Ирина Верещук.

Тем временем помогать патрулировать улицы во время карантина в Украине теперь будут военные. Подробности – в сюжете:

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