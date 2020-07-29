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Ни одного погибшего: Зеленскому доложили о ситуации на Донбассе

29 июля, 15:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Аваков, Хомчак и Степанов рассказали президенту, что происходит в войне с Россией и коронавирусом

Президенту Владимиру Зеленскому во время селекторного совещания доложили о тысяче новых зараженных коронавирусом за сутки, а также о ситуации на Донбассе, где сейчас действует перемирие.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Так, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил президенту, что в зоне проведения Операции Объединенных сил ситуация стабильно контролируется, больных COVID-19 нет.

В то же время он рассказал, что режим прекращения огня соблюдается и украинскими военными, и оккупантами, даже несмотря на единичные обстрелы. По его словам, они не имеют системного характера. Хомчак доложил, что с начала действия перемирия не было ни одного раненого и погибшего в составе ВСУ.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об увеличении количества зараженных коронавирусом. При этом с 1 августа будет небольшое карантинное новшество – Украину поделят на "коронавирусные зоны" по европейским стандартам

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На фоне не прекращающейся эпидемии президент обсудил с членами правительства подготовку к местным выборам в Украине, которые состоятся 25 октября.

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"Очевидно, предстоящие выборы будут проходить на фоне определенных ограничений из-за коронавирусной инфекции, и уже сейчас надо продумать механизмы, процедуры и финансирование, чтобы обезопасить украинцев и дать им возможность свободно проголосовать за кандидатов", – сказал Зеленский.

Министр внутренних дел Арсен Аваков обратил внимание на обеспечение достаточного количества тех, кто будет следить за порядком во время проведения голосования, особенно после принятия законопроектов, требующих большего количества правоохранителей на выборах.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский уже прокомментировал нарушение перемирия на Донбассе. Он признал, что есть обстрелы на передовой, однако в случае реальной угрозы нашим военным враг получит ответный удар.

Смотрите также видео визита Зеленского в "Охматдет":

Видео: president.gov.ua
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Донбасс Владимир Зеленский коронавирус Руслан Хомчак

Источник: Сегодня

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