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Ничего не нарушают: Аваков объяснил ситуацию с добровольцами в Золотом

29 октября, 14:14

Бойцы говорят, что в районе Золотого стреляют, заходила вражеская диверсионная группа

Глава МВД Арсен Аваков. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Глава МВД Арсен Аваков. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Ранее в полиции уже заявляли, что штурма добровольцев в Золотом не будет. Теперь министр внутренних дел Арсен Аваков уверяет, что бойцы закон не нарушали. Об этом он сказал журналистам, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, бойцы сдали оружие как того и требует закон и их действия там абсолютно законны.

"Да, активисты там находятся, но ничего не нарушают. Мы говорили с ними сегодня утром и спрашивали, есть ли конфликт в Золотом. Они рассказали, что вчера вечером стреляли. Мы думаем, что заходило ДРГ, но эту информацию еще нужно проверять. И было несколько пулеметных или автоматных очередей", – сказал Аваков.

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В то же время министр считает, что мы не должно выигрывать автоматную перестрелку в Золотом, а нужно одержать победу в стратегической войне

"Разведение – это процедура, которая проводится с 2016 года. К сожалению, вряд ли Украина сможет достичь путем переговоров хорошего мира с русскими, я в это не верю. Но, если есть путь, который можно пройти и убедиться в обратном – давайте его пройдем, при этом не переходя красных линий", – подчеркнул глава МВД.

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Как сообщали новости "Сегодня", пока на фронте напряженная обстановка, президент Владимир Зеленский встретился с добровольцами. В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск. Также глава государства спросил бойцов, почему они здесь стоят, какой их мотив, рассказал, что жители за отвод войск, и сказал добровольцам, чтобы они убрали оружие. В то же время в штабе ООС объяснили, с кем общался Зеленский в Золотом. Оказалось, что ветераны войны с оружием в руках находятся там нелегально.

Позже Зеленский поделился впечатлениями от этой поездки на Донбасс, отметив, что были весьма эмоциональные разговоры. Также глава государства сообщил, что украинские войска в Золотом готовы к отводу.

Также смотрите полное видео визита Зеленского в Золотое, в котором есть и перепалка с бойцами:

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Донбасс Арсен Аваков Золотое разведение сил добровольцы

Источник: Сегодня

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