Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,28
25,78

"Ничтожные попытки Кремля": Киев сделал заявление по визиту Путина в Крым

24 декабря, 10:51

Никакие действия оккупантов не смогут изменить статус полуострова как украинской территории

Скриншот

Скриншот

Министерство иностранных дел Украины осуждает незаконный визит президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым и запуск поездов на украинский полуостров. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным визитом президента Российской Федерации В. Путиным во временно оккупированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив, который российская сторона построила без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву", – говорится в заявлении.

В МИД отмечают, что ни поездки российских чиновников в Крым, ни строительство моста, как и любые другие действия оккупационной администрации, никоим образом не могут изменить закрепленный в Конституции Украины статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах.

Реклама

Читайте также: "Принудительная интеграция с Россией": в ЕС отреагировали на запуск поездов в Крым

"Ни Украина, ни одна цивилизованная держава мира не признает ничтожные попытки Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины. В очередной раз подчеркиваем, что Российская Федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных деяний. Требуем от российской стороны прекратить противоправные действия и любую деятельность на временно оккупированных Россией территориях Украины", – заявили украинские дипломаты и добавили, что в Москву направлена соответствующая нота протеста.

В тренде
Украинцы могут ездить без виз еще в одну страну

Как сообщали новости "Сегодня", у Зеленского уже отреагировали на приезд Путина в Крым. Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым заявляет, что запуск поездов противоправный и российский президент незаконно въехал на полуостров.

В свою очередь прокуратура АР Крым готовит "ответку" России за запуск поездов. Оккупанты нарушили законодательство Украины по двум пунктам – незаконный въезд в Крым и незаконное перемещение лиц через государственную границу.

Видео поездки Путина в Крым:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Крым МИД Украины Владимир Путин

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский попал на итоговую обложку журнала The Week
Зеленский попал на итоговую обложку журнала The WeekПолитика
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условие
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условиеПолитика
У Зеленского отреагировали на приезд Путина в Крым
У Зеленского отреагировали на приезд Путина в КрымПолитика
Декоммунизацию
Декоммунизацию "Родины-матери" в Киеве назвали слишком дорогойДругие новости
Украинцы могут ездить без виз еще в одну страну
Украинцы могут ездить без виз еще в одну странуПолитика
Угроза отмены безвиза с ЕС для Украины: в МИД объяснили
Угроза отмены безвиза с ЕС для Украины: в МИД объяснилиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...