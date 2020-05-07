Никаких автоматов: Резников озвучил четкие условия для выборов на Донбассе

Никаких выборов не может быть под дулами автоматов, заявил вице-премьер

Вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, который в Трехсторонней контактной группе является первым заместителем Леонида Кучмы, однозначно заявил – никаких выборов на Донбассе под дулами автоматов не может быть. Об этом он сказал во время совместной с главой ОПУ Андреем Ермаком встречи с журналистами, передает Офис президента.

Он заверил в неизменности позиции Украины относительно порядка установления мира и проведения выборов: сначала Россия должна передать контроль над украинско-российской границей, и только после этого можно будет перейти к политической части урегулирования.

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"Никаких выборов не может быть под дулами автоматов. Сначала – условия безопасности, сначала контроль над границей со стороны украинского правительства, возможно, с помощью каких международных институтов, но в любом случае – контроль, вопросы безопасности и только после этого – местные выборы", – сказал Алексей Резников.

Отметим, что Россия настаивает сначала на проведении выборов, и только потом согласна уйти с Донбасса и передать контроль над границей Украине. Такой вариант не устраивает украинскую сторону.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский называл первоочередную цель в переговорах по Донбассу. По его словам, участники "нормандского формата" настаивают на российском варианте урегулирования по Донбассу: сначала выборы, а потом – передача границы Украине. Но украинский лидер не согласен с этим.

В то же время вице-премьер по евроинтеграции (ранее глава МИД Украины) Вадим Пристайко не исключал, что после выборов на Донбассе боевики могут дорваться к власти. По его словам, цель выборов на Донбассе – избрать власть на самом низком уровне, но считает, что туда могут попасть и нынешние предатели Украины.

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