Никаких переговоров: как Украина отреагирует на появление боевиков ОДЛО в Минске

На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе в Минске 11 марта было принято скандальное решение о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО, и у Киева есть методы противодействия, если противная сторона усадит за стол консультаций людей, которые не устроят Украину.

Об этом вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Здесь все очень просто. Хочу напомнить, что в ТКГ есть три стороны: Украина, Россия и ОБСЕ. Украина – как защищающаяся сторона. Россия – как напавшая сторона. И посредник – ОБСЕ. Еще есть такой институт, как приглашенные. Их приглашает ОБСЕ как организатор. Так вот, если и будет принято решение о создании Консультативного совета, то его участники будут в статусе "приглашенные". И пригласить их может только ОБСЕ. А приглашать ОБСЕ их будет только в том случае, если они будут соответствовать определенным критериям, которые будут заранее оговорены, в контексте – кто может быть участником такого Консультативного совета", – рассказал украинский переговорщик.

Он напомнил позицию украинской стороны: участниками Консультативного совета не могут быть боевики, военные, представители оккупационного режима и лица, которые не являются представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей с точки зрения гражданского общества.

"В первую очередь – внутренне перемещенные лица, люди, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за нападения России. Должен быть зеркальный отбор. То есть должны быть представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей не только с временно оккупированной Россией территории, но и обязательно с подконтрольной Украине", – подчеркнул Резников.

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"Я не верю в то, что, не получив приглашение от ОБСЕ, кто-то вообще сможет пройти на территорию, где проходят переговоры. Это происходит под охраной специальных белорусских служб, поскольку Беларусь является принимающей стороной. Соответственно, они пропускают по списку только тех людей, кого подала ОБСЕ как модератор минского процесса. Поэтому люди, которые не подпадают под критерий имеющих право быть приглашенными, просто не попадут туда. Но даже если вдруг, случайно, в порядке бреда представим, что ползком туда попадет боевик, то украинская делегация, представители украинских временно перемещенных лиц, которые будут представлены в этом совете, встанут, выйдут из этой комнаты, и никаких переговоров, общения и консультаций, да и самого совета просто не состоится", – подытожил вице-премьер.

Напомним, ранее Резников назвал сайту "Сегодня" темы новых переговоров ТКГ по Донбассу – вода, право и обмен.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Интервью с Алексеем Резниковым: Россия скрывает реальную картину с пандемией на оккупированных территориях".

Алексей Резников Видео: Сегодня

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