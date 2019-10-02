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Никаких переговоров о вхождении Яценюка в правительство не ведется и не планируется – пресс-секретарь

2 октября, 15:38

Ольга Лаппо прокомментировала информацию о том, что лидер "Народного Фронта" может снова пойти в Кабмин

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Пресс-секретарь лидера "Народного фронта" Ольга Лаппо опровергла информацию о том, что экс-премьер Украины Арсений Яценюк может занять пост первого вице-премьера Украины. Об этом она сообщила в своем Facebook.

"В последнее время социальными сетями и в медиа распространяется информация о том, что Арсений Яценюк может занять пост первого вице-премьера Украины. Официально сообщаю: эта информация не соответствует действительности.

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Никаких переговоров о вхождении Арсения Яценюка в нынешнее правительство не ведется и не планируется", – отметила Ольга Лаппо.

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Напомним, Арсений Яценюк в кулуарах форума Ялтинской европейской стратегии (YES), отвечая на вопрос журналистов об ожиданиях Запада, подчеркнул, что западные партнеры ждут от Украины "очень четкого плана действий и очень четкой позиции относительно войны, которую развязала Россия против Украины".

Напомним, ранее Яценюк заявил, что нынешняя линия на примирение с Кремлем – это следствие забытых уроков Второй мировой.

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Яценюк правительство Арсений Яценюк пресс-секретарь экс-премьер Лаппо

Источник: Сегодня

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