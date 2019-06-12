Сделать стартовой
26,3
29,77
УКР
Главная Больше  Новости политики

Никаких "потемкинских сел": Климкин рассказали о планах по визиту Миятович в Крым

12 июня, 15:26

Комиссар Совета Европы должна отправиться на полуостров с материковой Украины, считает министр

Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел работает над организацией визита комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крым, программа которого должна быть согласована украинской стороной.

Об этом заявил в интервью "Крым.Реалии" глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, чтобы комиссар СЕ увидела нарушения прав человека на полуострове, программа визита должна быть согласована с Украиной, так как россияне могут показать ей только "нужные" места.

"Сейчас мы пытаемся "затянуть" в оккупированный Крыму формально представителей международных организаций. Чтобы они хотя бы посмотрели на нарушение прав человека, что там происходит. Также с международными гуманитарными организациями. Вот сейчас работаем на то, чтобы комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович приехала. Но не так, чтобы показали там "потемкинские" эти села, как они (оккупанты – ред.) всегда делают. А только по нашему приглашению. Разумеется с нашей территории и по программе, согласованной с нами", – сказал Климкин.

Как сообщали новости "Сегодня", в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что комиссар Совета Европы по правам человека посетит Крым. Отмечалось, что ее визит на оккупированный полуостров состоится в октябре. В то же время появилась реакция Киева на визит Миятович. В МИД считают, что Россия пытается цинично "выменять" возвращение ее делегации в ПАСЕ на визит Миятович в Крым и попытаться избежать ответственности за преступления на оккупированных территориях.

Отметим, что вопрос посещения Крыма нужно согласовывать с соответствующими органами Украины, иначе самовольный визит на полуостров будет считаться нарушением украинского законодательства.

А тем временем в Крыму продолжаются задержания активистов. Подробней смотрите в видеосюжете:


Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе была принята резолюция ПАСЕ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Крым, визит, Климкин, Миятович

Вы сейчас просматриваете новость " Никаких "потемкинских сел": Климкин рассказали о планах по визиту Миятович в Крым". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Решение ЕС по "крымским санкциям": в МИД Украины отреагировали

Сегодня, 13:59

Представитель Украины в ЕС призывает Брюссель усилить давление на Москву

Послы ЕС согласились продлить еще на год "крымские" санкции

Сегодня, 12:42

Решение было принято в среду в Брюсселе в рамках заседания Комитета постоянных представителей

"Не сезон" в Крыму: яркие фото пустующих пляжей

Вчера, 18:11

Курорты оккупированного полуострова переживают один из худших сезонов

Украина призвала усилить санкции против России из-за новых репрессий в Крыму

Вчера, 22:00

Российская оккупационная власть продолжает репрессии против коренного населения Крыма

Щенок спит в холодильнике, а хозяева пытаются ему помешать

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Известное лекарство от давления признали опасным для сердца

Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью

Кухня на 2-х квадратных метрах: стильные идеи

54-летняя Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком

Перед ним вставали на колени даже зеки

Зеленский сменил имя и фамилию в Facebook

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Всплыли подробности выстрела копами в 5-летнего мальчика

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Сегодня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Сегодня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Вчера, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

10 июня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Виноваты родители: в деле об убийстве Кирилла поворот

Видеофакт: кит-убийца принес дайверу поесть

Назван самый вредный суп, который так любят россияне
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь