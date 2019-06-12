Никаких "потемкинских сел": Климкин рассказали о планах по визиту Миятович в Крым

Комиссар Совета Европы должна отправиться на полуостров с материковой Украины, считает министр

Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел работает над организацией визита комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крым, программа которого должна быть согласована украинской стороной.

Об этом заявил в интервью "Крым.Реалии" глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, чтобы комиссар СЕ увидела нарушения прав человека на полуострове, программа визита должна быть согласована с Украиной, так как россияне могут показать ей только "нужные" места.

"Сейчас мы пытаемся "затянуть" в оккупированный Крыму формально представителей международных организаций. Чтобы они хотя бы посмотрели на нарушение прав человека, что там происходит. Также с международными гуманитарными организациями. Вот сейчас работаем на то, чтобы комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович приехала. Но не так, чтобы показали там "потемкинские" эти села, как они (оккупанты – ред.) всегда делают. А только по нашему приглашению. Разумеется с нашей территории и по программе, согласованной с нами", – сказал Климкин.

Как сообщали новости "Сегодня", в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что комиссар Совета Европы по правам человека посетит Крым. Отмечалось, что ее визит на оккупированный полуостров состоится в октябре. В то же время появилась реакция Киева на визит Миятович. В МИД считают, что Россия пытается цинично "выменять" возвращение ее делегации в ПАСЕ на визит Миятович в Крым и попытаться избежать ответственности за преступления на оккупированных территориях.

Отметим, что вопрос посещения Крыма нужно согласовывать с соответствующими органами Украины, иначе самовольный визит на полуостров будет считаться нарушением украинского законодательства.

А тем временем в Крыму продолжаются задержания активистов. Подробней смотрите в видеосюжете:

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе была принята резолюция ПАСЕ.

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