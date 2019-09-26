Никакого давления не было: Кравчук оценил разговор Трампа с Зеленским

/ Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский уже говорил, что давить на него никто не может. В свою очередь первый президент Украины (1991-1994 гг.) Леонид Кравчук не видит ничего страшного в просьбе президента США Дональда Трампа к главе украинского государства относительно расследования "дела Байдена".

Об этом он рассказал в комментарии "Громадському".

По его словам, рассматривая разговор президентов, нужно учитывать два фактора. Во-первых, вес США в мире. По его словам, одно дело разговаривать, например, с Болгарией или Польшей, а другое со сверхдержавой, которая влияет на мировые процессы.

"Надо иметь в виду разные весовые категории стран", – заявил Кравчук.

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Вторым важным моментом он назвал сам разговор, то есть, кто его начинал. В данном случае – это Трамп

"Тот, кто начинает разговор, обычно составляет контекст и тему разговора и расставляет акценты. Поэтому президент Украины не может перебивать президента другой страны и сказать ему, например, это меня не касается. Это будет не дипломатично. Президент Украины должен выслушать то, что говорит президент другой страны. В данном случае президент США. Как я понял, прочитав стенограмму, президент Украины выслушал внимательно, не перебивая те вопросы, которые поставил президент Трамп", – сказал первый президент.

В тренде Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (дополнено)

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Кравчук также опроверг давление президента США на украинского лидера, как об этом заявляли и в СМИ, и политические круги США. Даже сам Трамп открестился от давления на Зеленского.

"В данном случае это, чтобы расследовали деятельность сына Байдена (экс-вице-президента США Джо Байдена – ред.) в Украине. Если бы он сказал: "Я хочу, чтобы вы попросили прокурора, чтобы он был или более мягкий, или более жесткий", это было бы неправильно. Это был бы прямое давление на президента Украины. Такого не было. Он просто сказал, что хотел бы, чтобы было объективное расследование, потому что речь идет о серьезном деле и многие люди в США хотели бы знать правду. Это нельзя трактовать как некое поручение. Он же не говорит: "сфальсифицируйте" или "сделайте какие-то замечания прокурору", чтобы сделать вывод в его пользу, а не в пользу Байдена", – отметил экс-президент Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины от 24 июля. Накануне в США разгорелся скандал: американского лидера обвиняли в давлении на Украину и конкретно Зеленского относительно расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Позже даже инициировали процедуру импичмента президента США. Читайте полный текст стенограммы разговора Трампа и Зеленского.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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