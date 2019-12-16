Никакого особого статуса Донбасса: в "Слуге народа" объяснили законопроект Зеленского

Александр Корниенко. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко указал на отсутствие "зрады" в отсутствии текста законопроекта президента Владимира Зеленского по децентрализации на сайте парламента и пообещал, что такую традицию парламентского аппарата будут исправлять. Об этом он сказал на Согласительном совете.

Отметим, на днях на сайте Рады появилось сообщение о регистрации президентского законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации, однако текста законопроекта не было – опубликован он был только сегодня, 16 декабря.

"Думаю, что аппарат будет исправлять эту ситуацию", – сказал на этот счет Корниенко.

Нардеп подчеркнул, что в связи с отсутствием текста в соцсетях начали разгонять "зраду", "что якобы там (в законопроекте) особый устав, и он там прямо в каждой статье – вдоль и поперек, и милиция, и все страшилки, которые по этим вопросам всегда возникали".

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Что касается самого законопроекта, то политик указал, что там нет никакого особого статуса не то, что для Донбасса, но и для Киева.

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"Очень сбалансированный законопроект, который касается завершения реформы децентрализации – одной из важнейших реформ, которая 5 лет назад была начата, и она продолжается – где завершена, а где заготовка. И нам надо сделать так, чтобы вся Украина была покрыта общинами – это так называемый принцип вездесущности, а также там другие принципы, которые взяты не из воздуха – это европейская хартия местного самоуправления, которую Украина ратифицировала", – сказал Корниенко.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект по децентрализации, которым вносятся изменения в Конституцию для укрепления прав местного самоуправления. Среди прочего предлагается ввести в Украине институт префектов и префектуры. Указанные люди будут контролировать соблюдение законов местными властями.

В свою очередь в Кремле прокомментировали законопроект Зеленского по децентрализации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва будет анализировать новый законопроект Зеленского.

Также в эксклюзивном интервью политик Михеил Саакашвили рассказал, что думает о децентрализации в Украине. Смотрите видео:

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