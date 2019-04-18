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Никакого особого статуса и амнистии боевиков: Зеленский сделал заявление по Донбассу

Сегодня, 09:39

Если Зеленский станет президентом, то готов развернуть информационную войну против российской пропаганды

Фото: AFP

Кандидат в президенты Владимир Зеленский считает, что у Донбасса не может быть никакого особого статуса, а боевиков он не собирается амнистировать и не намерен инициировать соответствующий закон. В то же время он объяснил, что нужно делать для интеграции людей с оккупированных территорий. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

Он уверен, что новая власть в Украине в вопросе Донбасса должна сделать упор на жителей оккупированных территорий и развернуть информационную войну против российской пропаганды.

"Я считаю, что это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы. Но нужно будет сделать очень много гуманитарных шагов. Много всего. То, что наши политики говорят: построить стену и так далее. Ее выстроили, но не из кирпичей. Ее выстроили еще хуже. Стены вроде как нет, но она информационно страшная. Эти люди на тех территориях, которые не получают пенсии… И то, что мы с ними не говорим – это самое страшное", – сказал Зеленский.

Лидер "Зе!Команды" уверен, что у оккупированных на сегодня районов Донецкой и Луганской областей не должно быть никакого особого статуса, и исключает принятие закона об амнистии боевиков.

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"Пустить этот импульс, протянуть им руку помощи, сказать: мы вас ждем, смотрите, вы сейчас в заложниках. Вот, что надо говорить. Это наши заложники там", – добавил он.

Напомним, недавно Зеленский в своем заявлении по Донбассу рассказывал, как он собирается возвращать оккупированные территории. Кандидат на президентское кресло четко дал понять, чем является Крым, и дал любопытный ответ по окончанию войны.

Также он в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина" называл две глобальные проблемы Украины. Зеленский отметил, что бизнес на Западе "ждет гарантий", чтобы строить дальнейшие отношения с Украиной.

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Тег Донбасс, Зеленский, особый статус

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