Никакой дружбы, но заключение соглашений – эксперты рассказали о будущих отношениях Украины с Россией

Реагировать на любые "чихи" России – это комплекс, считают эксперты

Фото: Сегодня

Никакой дружбы, но заключение соглашений – эксперты рассказали о будущих отношениях Украины с Россией Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/abe/2f8/5c5abe2f8afa3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/abe/2f8/5c5abe2f8afa3.jpg 2019-04-01T13:25:00+03:00 Политика Реагировать на любые "чихи" России - это комплекс, считают эксперты

Инициатива Киева о прекращении действия Договора о дружбе между Украиной и Россией – это логичный шаг в отношениях между двумя государствами после аннексии Москвой Крыма и развязывания вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. По его словам, ни о какой "дружбе" с Россией не может быть и речи.

"Было бы удивительно, если бы между Украиной и Россией был бы договор о дружбе в условиях, когда Россия аннексировала Крым, развязала войну на Донбассе. Понятно, что никакой дружбы быть не может", – говорит Бала.

Это решение лишь демонтирует нынешние отношения между двумя странами, считает директор Института мировой политики Евгений Магда.

"Это не значит, что от этого отношения между Украиной и Россией станут хуже. Они не имеют потенциала к ухудшению, ну, разве что конвенциональная (от англ. conventional – обычный, традиционный; общепринятый; привычный) война", – считает эксперт.

По его мнению, Россия обязательно попытается обыграть эту тему и привязать ее к другим актуальным вопросам. К примеру, к выборам.

"Россия будет раскручивать эту тему и подпитывать ее. Она будет эксплуатировать тему и говорить, что плохое украинское руководство "ссорит" два братских народа. Жириновский уже зарегистрировал проект о непризнании украинских выборов. Я думаю, что Госдума за это проголосует. Я ожидаю какого-то заявления от Путина по поводу украинских выборов", – комментирует Магда.

Но какой бы ни была реакция России, Украина не должна серьезно к ней относится и реагировать на малоинформативные заявления, если, конечно же, они напрямую не грозят безопасности страны и не задевают ее интересы, говорит директор Агентства моделирования ситуаций.

"Мы должны перестать оглядываться на то, что скажет Россия по поводу тех или иных действий, которые делает Украина внутри Украины. Нет смысла обсуждать, будет или не будет Россия признавать результаты выборов. Россия – агрессор, и она ведет против нас войну. Какова бы ни была реакция России, мы должны думать о том, как можем защитить себя от каких-либо действий. Я имею в виду тех людей, которые отвечают за безопасность Украины. Кроме того, пока мы будем реагировать на любой "чих" России, она будет здесь господствовать. Россия должна быть представлена ​​в информационном пространстве с точки зрения какой-то новостной составляющей, а обсуждать и рисовать сценарии ее поведения – это комплекс, и от него надо избавляться", – считает Бала.

Как считают политологи, несмотря на прекращения действия этого документа, в будущем Украина все же вернется к соглашениям с Россией. Но это возможно лишь после возвращения всех территорий и прекращения агрессивных действий.

"Ясно, что в будущем мы будем идти к подписанию нового договора сосуществования между Украиной и Россией, но это будет при условии, если все украинские территории будут возвращены. Тогда можно говорить о мирном договоре и каком-то сосуществовании", – говорит Бала.

Политолог Евгений Магда также рассматривает существование подобных документов в будущем. Но это, по его мнению, будет очень нескоро.

"Имея 2 000 километров государственной границы с России, невозможно на это закрывать глаза. Но, я думаю, о дружбе и взаимопонимании при нашей жизни не будет и речи. Поэтому придется жить по нормам международного права, при этом денонсируя действующие договора", – резюмировал Магда.

Напомним, 6 декабря 2018 года Верховная Рада одобрила прекращение действия Договора о дружбе с Россией. Как отмечается в законе, это освобождает Украину от каких-либо обязательств по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения договора до прекращения его действия в соответствии со статьей 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

Согласно закону, осуществив вооруженную агрессию против Украины, РФ нарушила Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

10 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

Однако 12 марта Москва направила Украине ноту с обвинениями. Россия цинично отрицает свою вину в прекращении "дружбы" с Украиной, выдвинув ряд претензий, как, например, курс Киева на вступление в НАТО или подписание Соглашения об ассоциации с ЕС.

В то же время вице-премьер по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе объяснила, почему Украина досрочно не разорвала договор. Она напомнила, что "дружба" между Киевом и Москвой формально все еще была в силе до конца марта, но нарушение Россией договора позволило Киеву сформировать мощную правовую базу для судебных процессов в международных судах.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. "Большой договор"), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет.

О других темах дня, кроме прекращения действия Договора о дружбе с Россией, смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.