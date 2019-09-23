Никакой федерализации: у Зеленского озвучили четкую позицию по Донбассу

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На днях помощник президента Андрей Ермак объяснял роль "формулы Штайнмайера" в урегулировании ситуации на Донбассе, а теперь четко дал понять, что не собираются уступать России на переговорах.

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

Он дал понять, что не в восторге от Минских соглашений и не подписывал бы их в таком виде, в каком они существуют на сегодняшний день. Помощник президента подчеркнул, что сейчас над новой украинской позицией по Донбассу работает большое количество экспертов, базируясь на том, что уже существует.

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В то же время Ермак четко дал понять, что Киев в переговорах по Донбассу ни на йоту не пойдет на уступки Москве во вред интересам Украины.

"Мы точно не собираемся никому ничего своего отдавать. Мы не собираемся уступать ни 1% наших интересов … Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны. Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс", – сказал Ермак.

Отметим, перед переговорами "нормандской четверки", дата которых, к слову, еще даже не определена, все обсуждают "формулу Штайнмайера", на которой настаивает Москва, но на своих условиях. В Киеве на нее смотрят двояко – вроде бы не отказываются, но и в то же время хотят внести изменения, чтобы была четкая определенность – что и как выполняется и чтобы не попасть на крючок Путина. На фоне этих всех разговоров начал рождаться план новой украинской власти – т.н. "формула Зеленского". Читайте подробней в материале "Сегодня", на что готовы пойти у президента для мира на Донбассе, и что предполагает сам план Зеленского.

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