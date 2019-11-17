Никакой конкретики: что говорят о дате "нормандского саммита" у Путина

В Кремле не готовы подтвердить, что 9 декабря в Париже состоится саммит лидеров Нормандской четверки

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В Кремле не готовы подтвердить информацию о том, что саммит лидеров стран Нормандской четверки (Украина, Россия, Франция и Германия) состоится 9 декабря в Париже.

В частности, в эфире одного из российских пропагандистских телеканалов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что точной даты встречи все еще нет.

"Скорее мы исполнены оптимизма на тот счет, что состоится [до конца года], потому что конкретных сроков пока нет", – заявил он.

Кроме того, Песков назвал краеугольным вопрос принятия закона об особом статусе Донбасса в контексте проведения встречи "нормандской встреч".

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"Нет, прямой здесь взаимосвязи нет, но, безусловно, все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они дальше будут себя вести, и то, что они будут делать с этим законом. Потому что закон, конечно, такой краеугольный", – отметил секретарь Путина.

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков также допустил проведение встречи до конца года, но не смог назвать конкретную дату.

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"Возможна, да. Я думаю, что в этом году вполне будет шанс провести. Я не могу сказать конкретные сроки, потому что они еще пока обсуждаются, но очевидно в этом году", – сказал он.

Уклонился он и от прямого ответа на вопрос, возможна ли встреча в конце ноября.

"Если меня спрашивать, то до конца года будет проведена, да", – сказал российский чиновник.

Напомним, ранее на этой неделе в Офисе президента Украины сообщили, что лидеры Нормандской четверки встретятся 9 декабря. Позже это подтвердили в пресс-службе правительства Германии и в канцелярии президента Франции.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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