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"Никакой зрады – просто жизнь": из Рады хочет уйти еще один депутат

17 июня, 13:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сегодня комитет парламента рассмотрит заявления и Вакарчука, и Бельковой

После того, как Святослав Вакарчук заявил о сложении мандата, народный депутат от "Батькивщины" Ольга Белькова заявила о намерении тоже уйти из Верховной Рады, написав соответствующее заявление.

После того, как в СМИ стали появляться слухи о ее уходе из Рады, в комментарии "Украинской правде" она подтвердила свое намерение.

"Да, я планирую сдать мандат. Но не буду давать пояснения до официального выступления. Никакой зрады – просто жизнь", – сказала Белькова.

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Также в пресс-службе парламента сообщают, что сегодня комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР рассмотрит заявление Бельковой и Вакарчука о сложении манадата.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 июня Святослав Вакарчук заявил о сложении депутатских полномочий, подав соответствующее заявление в Верховную Раду. Кроме того, он обратился к своим недоброжелателям и попросил не трогать его нынешнюю команду. Но стоит отметить, что в "Слуге народа" готовят "сюрприз" Вакарчуку. Депутаты от этой фракции уже начали заявлять, что не поддержат его и хотят оставить Вакарчука дальше работать в парламенте.

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Верховная Рада депутат мандат белькова

Источник: Сегодня

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