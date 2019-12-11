"Никогда не оставались наедине": помощник Зеленского опроверг показания американского дипломата Сондланда

По словам Ермака, они не говорили о приостановке военной помощи Киеву

Андрей Ермак Фото: Сегодня

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что в разговоре с ним постоянный представитель США при Европейском союзе Гордон Сондланд не затрагивал тему приостановки военной помощи США Киеву, чтобы вынудить провести расследование в отношении сына Джо Байдена. Об этом Ермак рассказал в интервью американскому журналу Time.

"Гордон и я никогда не оставались наедине. Мы столкнулись в холле около эскалатора", – заявил Ермак и отметил, что при этом присутствовали члены делегаций США и Украины.

"С моей памятью все отлично, я помню, мы говорили о том, насколько хорошо прошла встреча. И все", — добавил он.

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Напомним, ранее Сондланд выступал на совместном закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты Конгресса. Эти слушания были проведены в рамках разбирательства, связанного с процедурой импичмента президента США Дональда Трампа.

"Я теперь вспоминаю, что разговаривал отдельно с Ермаком и сказал ему, что возобновление помощи США Украине, вероятно, не произойдет до тех пор, пока Украина не сделает публичные антикоррупционные заявления, которые мы обсуждали в течение нескольких недель", — утверждал Сондланд.

В сентябре американские СМИ сообщили о давлении, которое в ходе июльского телефонного разговора президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Это стало поводом для процедуры импичмента, которую в Палате представителей США начали члены Демократической партии. Нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

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