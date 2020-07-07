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"Никогда такого не делалось": Резников рассказал о новом варианте с миротворцами

7 июля, 09:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В переговорах по Донбассу еще не наступил момент для обсуждения миротворческой миссии

Украина раньше рассматривала введение на Донбасс только миротворцев ООН. Теперь же появился вариант с миротворческой миссией от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – такой вариант может быть применен впервые в истории данной организации.

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Об этом заявил в эфире одного из телеканалов вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, передает УНИАН.

По его словам, Украина рассматривает оба варианта с миротворцами.

"Относительно миротворцев я абсолютно согласен – это один из возможных вариантов, и мы также у себя его обсуждаем. Мало того, мы пошли еще дальше, и пока изучаем беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ: оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не делалось, но формально, юридически, это возможно", – заявил Резников и добавил – главное, чтобы все были к этому готовы.

Говоря о миротворческой миссии Совета безопасности ООН, чиновник подчеркнул, что Киев не исключает такой вариант, но в переговорах по Донбассу такой момент еще не наступил.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский уже озвучил позицию по миротворцам. По его словам, на востоке Украины нельзя допустить российского сценария с замороженным конфликтом под присмотром миротворцев.

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выхода и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. В феврале 2018 года президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.

В свою очередь украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.

Тем временем смотрите видео, в котором украинские "голубые береты" ООН рассказали о миссиях, рисках, зарплатах и экзотике:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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ОБСЕ Донбасс миротворцы Алексей Резников

Источник: Сегодня

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