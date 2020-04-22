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Никто на коленях не стоял: Зеленский оценил "нормандский саммит" в Париже

22 апреля, 17:49

Сергей Мартынец

Глава государства не сдал позиции на переговорах и не позволил диалогу по Донбассу снова заморозиться

Президент Владимир Зеленский считает парижские переговоры в "нормандском формате" успешными. Об этом он сказал в фильме "Год президента Зеленского".

По его словам, он, как минимум, не сдал позиции на переговорах и не позволил диалогу по Донбассу снова заморозиться.

"Нормандская" встреча была сложной, и все это понимают, на наивысшем уровне, который только может быть. Но никто страну же не сдал, ничего такого не подписано, никто на коленях, как говорили – на коленях я буду стоять – ничего этого не сделано. Мне кажется, что мы вышли с очень, очень неплохим результатом. Не оборвался этот диалог, потому что после таких встреч люди могут снова заморозить свои отношения на несколько лет, и тогда не будет никакого прогресса. Частичные победы, наверное, есть, но будем ждать полный результат, когда мы вернем оккупированные территории в Украину. Еще немного нужно времени", – сказал Зеленский.

На днях руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко касательно "нормандского саммита" в Париже говорил, что Зеленский просто дожал Путина, и в Кремле такого не ожидали. По его словам, российский президент даже встречаться не хотел и пытался переносить встречу. А на самих переговорах президент Украины выглядел достойно.

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Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двусторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось договориться лишь об обмене пленными, о новом перемирии на Донбассе (которое так и не наступило) и следующей "нормандской" встрече.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Владимир Зеленский Нормандская четверка

Источник: Сегодня

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