"Никто не знает, кто выиграет": в ЕС сделали заявление по выборам в Украине
Чтобы все прошло честно, выборы будут мониторить две тысячи международных наблюдателей
Европейский Союз рассчитывает, что выборы президента Украины будет конкурентными и засвидетельствую новый уровень демократии в стране. Об этом сказал журналистам посол ЕС в Украине ХьюгМингарелли.
По его словам, на сегодняшний день в Евросоюзе не знают, кто может стать победителем выборов.
"Мы ожидаем, что получим конкурентные выборы, и у нас нет причины думать, что ситуация будет иной, поскольку сейчас, за два дня до первого тура, никто не знает, кто пройдет дальше, и никто не знает, кто выиграет эти выборы. Это свидетельствует, что Украина сегодня является демократической страной", – сказал Мингарелли.
В то же время посол ЕС напомнил, что за выборами будут наблюдать более двух тысяч международных наблюдателей.
"Мы должны обеспечить, чтобы эти выборы подтвердили и укрепили демократичный характер Украины. Я уверен, что эти наблюдатели будут способны остановить любые возможные нарушения, чтобы 21 апреля вечером мы имели президента, который действительно будет представлять устремления, волю и выбор большинства украинских граждан. Украинский народ заслуживает демократических выборов", – подчеркнул Мингарелли.
Напомним, сегодня последний день предвыборной агитации и с 30 марта наступает день тишины. С завтрашнего дня участники президентской гонки не имеют права агитировать за себя украинских избирателей. Этот процесс может возобновиться в случае второго туда выборов.
До дня голосования осталось пару дней, вопросов у людей возникает все больше, сообщений о нарушениях избирательного процесса появляется все больше. Тем не менее, мы узнали, чего ожидает народ от выборов президента Украины.
Процесс голосования будет проходить не только по всей Украине, но и на сотне избирательных участков за границей. Сайт "Сегодня" будет вести хронику событий.
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