"Никто не знает, кто выиграет": в ЕС сделали заявление по выборам в Украине

Чтобы все прошло честно, выборы будут мониторить две тысячи международных наблюдателей

Хьюг Мингарелли. Фото: mon.gov.ua.

"Никто не знает, кто выиграет": в ЕС сделали заявление по выборам в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e0b/cdb/5c9e0bcdb0cf3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e0b/cdb/5c9e0bcdb0cf3.jpg 2019-03-29T14:13:44+02:00 Политика Чтобы все прошло честно, выборы будут мониторить две тысячи международных наблюдателей

Европейский Союз рассчитывает, что выборы президента Украины будет конкурентными и засвидетельствую новый уровень демократии в стране. Об этом сказал журналистам посол ЕС в Украине ХьюгМингарелли.

По его словам, на сегодняшний день в Евросоюзе не знают, кто может стать победителем выборов.

"Мы ожидаем, что получим конкурентные выборы, и у нас нет причины думать, что ситуация будет иной, поскольку сейчас, за два дня до первого тура, никто не знает, кто пройдет дальше, и никто не знает, кто выиграет эти выборы. Это свидетельствует, что Украина сегодня является демократической страной", – сказал Мингарелли.

В то же время посол ЕС напомнил, что за выборами будут наблюдать более двух тысяч международных наблюдателей.

"Мы должны обеспечить, чтобы эти выборы подтвердили и укрепили демократичный характер Украины. Я уверен, что эти наблюдатели будут способны остановить любые возможные нарушения, чтобы 21 апреля вечером мы имели президента, который действительно будет представлять устремления, волю и выбор большинства украинских граждан. Украинский народ заслуживает демократических выборов", – подчеркнул Мингарелли.

Напомним, сегодня последний день предвыборной агитации и с 30 марта наступает день тишины. С завтрашнего дня участники президентской гонки не имеют права агитировать за себя украинских избирателей. Этот процесс может возобновиться в случае второго туда выборов.

До дня голосования осталось пару дней, вопросов у людей возникает все больше, сообщений о нарушениях избирательного процесса появляется все больше. Тем не менее, мы узнали, чего ожидает народ от выборов президента Украины.

Процесс голосования будет проходить не только по всей Украине, но и на сотне избирательных участков за границей. Сайт "Сегодня" будет вести хронику событий.

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