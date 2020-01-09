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Ночное совещание: Зеленский заслушает отчет оперативного штаба по катастрофе украинского самолета

9 января, 03:44

В совещании также принимают участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: REUTERS/Charles Platiau

В 3:22 9 января под председательством президента Украины Владимира Зеленского началась рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которая произошла 8 января в Тегеране.

Об этом сообщил Офис президента в Telegram-канале поздно ночью.

В совещании также принимают участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, представители других ведомств.

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"Владимир Зеленский заслушает отчет оперативного штаба по текущей ситуации вокруг катастрофы самолета", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 8 января в Иране произошла трагедия, больно ударившая по каждому украинцу: в Тегеране разбился украинский самолет.

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Авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" со 176 пассажирами на борту, который выполнял рейс PS 752 Тегеран–Киев, разбился после взлета недалеко от международного аэропорта имени Имама Хомейни. Все пассажиры, а также девять членов украинского экипажа погибли.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "В Иране разбился самолет МАУ: списки всех погибших, подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран президент самолет катастрофа Украина Владимир Зеленский МАУ совещание Тегеран

Источник: Сегодня

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