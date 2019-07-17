Номинант на должность главы Пентагона ожидает продолжение оборонных реформ в Украине

Украина достигла значительных успехов в совершенствовании собственных военных возможностей

Фото: AFP

Номинант на должность министра обороны США Марк Эспер заявил, что ожидает от Украины продолжения реформ в сфере безопасности и подтвердил свою приверженность продолжать поддержку Украины в этом направлении на фоне российской вооруженной агрессии. заявил, что ожидает от Украины продолжения реформ в сфере безопасности и подтвердил свою приверженность продолжать поддержку Украины в этом направлении на фоне российской вооруженной агрессии.

Об этом он заявил во вторник в ответах для Сената во время слушаний по утверждению его в должности главы Пентагона, – пишет Укринформ

"Украина достигла значительных успехов в совершенствовании собственных военных возможностей, но нужно сделать еще много работы. Если я буду утвержден (во главе Пентагона – ред.), Я подчеркивать необходимость (для Украины – ред.) Продолжать выполнение положений Закона о национальной безопасности 2018 года ", – подчеркнул Эспер.

По его словам, Украине необходимо усилить демократический гражданский контроль над военными, способствовать реформам управления, повысить прозрачность и подотчетность в сферах закупок и формирования бюджета, а также улучшить оборонную промышленность.

Ранее Марк Эспер назвал цели для Украины. Он напомнил об обещании президента Украины Владимира Зеленского продолжать реформы в области обороны и борьбы с коррупцией, а также отметил необходимость проводить в стране более широкие реформы в оборонно-промышленной сфере. "Украина сделала значительные шаги в усовершенствовании своих военных возможностей, но предстоит еще много работы", – добавил Эспер. По его словам, Америка оказывает Украине сбалансированную военную помощь. "Насколько я понимаю, то сейчас существует хороший баланс между летальной и нелетальной помощью для Украины", – отметил Эспер. Напомним, что еще перед победой на президентских выборах в избирательном штабе Владимира Зеленского озвучивали свой план борьбы с коррупцией. Главными его пунктами были снятие неприкосновенности и запрет силовикам расследовать финансовые и экономические преступления.

Кроме того, отметил и.о. министра обороны США, реформы укрепят возможность Украине развивать стремление к членству в НАТО.

"Я также буду отмечать дальнейших обязательствах Пентагона обеспечивать помощь Украине в ответе на эти сложные вызовы", – отметил будущий глава Пентагона.

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