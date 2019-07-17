Номинант на должность главы Пентагона ожидает продолжение оборонных реформ в Украине
Украина достигла значительных успехов в совершенствовании собственных военных возможностей
Ранее Марк Эспер назвал цели для Украины.
Он напомнил об обещании президента Украины Владимира Зеленского продолжать реформы в области обороны и борьбы с коррупцией, а также отметил необходимость проводить в стране более широкие реформы в оборонно-промышленной сфере.
"Украина сделала значительные шаги в усовершенствовании своих военных возможностей, но предстоит еще много работы", – добавил Эспер.
По его словам, Америка оказывает Украине сбалансированную военную помощь.
"Насколько я понимаю, то сейчас существует хороший баланс между летальной и нелетальной помощью для Украины", – отметил Эспер.
Напомним, что еще перед победой на президентских выборах в избирательном штабе Владимира Зеленского озвучивали свой план борьбы с коррупцией. Главными его пунктами были снятие неприкосновенности и запрет силовикам расследовать финансовые и экономические преступления.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Номинант на должность главы Пентагона ожидает продолжение оборонных реформ в Украине". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
И.о. главы Пентагона не исключает изучение поддержки Украины на много лет вперед
Эспер положительно оценил возможность утверждение многолетней программы помощи Украины в сфере безопасности и обороны
Стало известно, кого Трамп выдвинул на пост постоянного главы Пентагона
Новым и. о. главы ведомства временно станет министр ВМС США Ричард Спенсер