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Номинант на должность главы Пентагона ожидает продолжение оборонных реформ в Украине

17 июля, 01:08

Украина достигла значительных успехов в совершенствовании собственных военных возможностей

Фото: AFP
Номинант на должность министра обороны США Марк Эспер заявил, что ожидает от Украины продолжения реформ в сфере безопасности и подтвердил свою приверженность продолжать поддержку Украины в этом направлении на фоне российской вооруженной агрессии.
Об этом он заявил во вторник в ответах для Сената во время слушаний по утверждению его в должности главы Пентагона, – пишет Укринформ
"Украина достигла значительных успехов в совершенствовании собственных военных возможностей, но нужно сделать еще много работы. Если я буду утвержден (во главе Пентагона – ред.), Я подчеркивать необходимость (для Украины – ред.) Продолжать выполнение положений Закона о национальной безопасности 2018 года ", – подчеркнул Эспер.
По его словам, Украине необходимо усилить демократический гражданский контроль над военными, способствовать реформам управления, повысить прозрачность и подотчетность в сферах закупок и формирования бюджета, а также улучшить оборонную промышленность.

Ранее Марк Эспер назвал цели для Украины

Он напомнил об обещании президента Украины Владимира Зеленского продолжать реформы в области обороны и борьбы с коррупцией, а также отметил необходимость проводить в стране более широкие реформы в оборонно-промышленной сфере.

"Украина сделала значительные шаги в усовершенствовании своих военных возможностей, но предстоит еще много работы", – добавил Эспер.

По его словам, Америка оказывает Украине сбалансированную военную помощь.

"Насколько я понимаю, то сейчас существует хороший баланс между летальной и нелетальной помощью для Украины", – отметил Эспер.

Напомним, что еще перед победой на президентских выборах в избирательном штабе Владимира Зеленского озвучивали свой план борьбы с коррупцией. Главными его пунктами были снятие неприкосновенности и запрет силовикам расследовать финансовые и экономические преступления.

Кроме того, отметил и.о. министра обороны США, реформы укрепят возможность Украине развивать стремление к членству в НАТО.
"Я также буду отмечать дальнейших обязательствах Пентагона обеспечивать помощь Украине в ответе на эти сложные вызовы", – отметил будущий глава Пентагона.

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Тег США, реформа, Пентагон, Украина, Эспер

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Источник:

Укринформ

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