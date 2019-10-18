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Нормальная пятница вместо турборежима: опубликовано фото полупустого зала Рады

18 октября, 15:04

Полтора месяца новый созыв парламент работал ка часы, а сегодня случился сбой «как в старые добрые времена»

Фото: AFP / Genya SAVILOV

Фото: AFP / Genya SAVILOV

Сегодня в Верховной Раде важный день – рассмотрение в первом чтении государственного бюджета на 2020 год, вот только после обеда неожиданно опустел сессионный зал. В сети опубликовали видео полупустой Рады.

"В парламент вернулась "нормальная пятница" … Пятница, 19 октября. На часах 14:41. И все, как в старые времена. Недолго радовала нас всех ВР своей дисциплиной и посещаемостью. Все вернулось на круги своя. Пятница же... и "аншлаг", – написал в Facebook нардеп Борислав Береза.

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Фото: Богдан Бортаков

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Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Отметим, что на днях Рада ввела наказание для депутатов-прогульщиков. Теперь народных избранников будут лишать зарплаты, если они будут прогуливать пленарные заседания или заседания комитетов. Новый закон определяет месячный лимит прогулов, после которого идет наказание.Также были внесены изменения в Регламент ВР относительно регистрации нардепа в сессионном зале.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале сентября Рада направила в КС законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы и "кнопкодавство". Президентский законопроект предлагает дополнить перечень случаев досрочного прекращения полномочий народного депутата.

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Верховная Рада депутаты

Источник: Сегодня

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