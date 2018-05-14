Нормандская четверка "минус один": чем закончились переговоры по Украине в Германии

Полуторагодичная пауза в работе "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) подходит к концу. Президент Петр Порошенко рассказал, где и когда четыре лидера могут встретиться в очередной раз. И уже даже согласовал позиции с руководителями Франции и Германии.

Минус Путин

Переговоры Петра Порошенко, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона состоялись в минувший четверг в Ахене (Германия). Эксперты окрестили встречу раундом "нормандской четверки" "минус один" — на ней не присутствовал глава РФ Владимир Путин. После общения с коллегами Порошенко рассказал, что президенты обсудили "дорожную карту" Минских соглашений, в очередной раз подчеркнув: их невозможно выполнить в полном объеме без полноценной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Говорили о деоккупации Крыма и введении санкций за незаконное проведение выборов. Обсудили и гуманитарный компонент, включая обмен заложниками. Были четко названы фамилии", — добавил он.

Макрон и Меркель поддержали слова украинского гаранта о "голубых касках" и пообещали "впредь прилагать усилия для обеспечения суверенитета и целостности Украины".

Курс на Париж

В Германии Порошенко поделился, что следующая полноценная встреча четверки, скорее всего, произойдет в Париже. А уже в Киеве президент рассказал, когда лучше провести эти переговоры.

"Я считаю, что встречу четверки можно и необходимо провести в начале июня. Насколько мои надежды будут реализованы мы будем знать 23—24 мая, когда будут сделаны попытки предварительного согласования. Мы ждем, чтобы качественно подготовить повестку дня, чтобы обеспечить эффективные переговоры", — добавил президент.

Напомним, последний раз лидеры "нормандской четверки" лично собирались в октябре 2016-го. В телефонном режиме они связывались в этом марте, договорившись о "Пасхальном перемирии", которое так и не было реализовано.

В Кремле говорят: о парижском раунде переговоров пока не слышали.

"Пауза, действительно, уже достаточно большая в нормандском процессе. Мы будем ждать конкретных инициатив", — заявил спикер Путина Дмитрий Песков.

"В Париже результаты вряд ли будут"

Политолог Владимир Фесенко ахенскую встречу называет сверкой позиций трех стран перед полноценной встречей "нормандской четверки".

"Конечно, это и координация тактики в дальнейших взаимоотношениях с Путиным, и разрешение проблем с миротворцами. Именно для этого встреча и была организована, — объясняет он. — Кроме того, это активное возобновление переговоров после того, как был завершен коалиционный процесс в Германии. И Меркель сейчас продолжает играть ведущую роль в "нормандской четверке". Макрон внес дополнительную динамику в этот процесс, но не смог заменить ее. Сейчас переговоры возобновляются, и это во многом инициатива Меркель, которая вернулась к активной работе".

Эксперт-международник Андрей Бузаров, в свою очередь, не ждет каких-то прорывных решений с анонсированной парижской встречи: