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"Нормандская встреча" будет позитивом, но новых сигналов от РФ нет – Волкер

6 июля, 04:12

Волкер рассказал, что встречался с представителями Франции и Германии, и шанс начать переговоры уже был

Фото: Курт Волкер/Twitter
Фото: Курт Волкер/Twitter.

Факт возможной встречи в "нормандском формате" является положительным, однако новых сигналов от России по этому поводу не поступало.

Об этом рассказал Курт Волкер в интервью "Голосу Америки".

"Позитивным сигналом является уже то, что они встречаются", – ответил он на вопрос журналистки о новой встрече в "нормандском формате", возможность которой Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на 12 июля.

Волкер рассказал, что встречался с представителями Франции и Германии, и шанс начать переговоры уже был.

"Однако, к сожалению, мы не слышали новых сигналов от России. Они до сих пор подчеркивают, что все зависит от Украины, и является ответственностью Украины. Они заявляют, что на них ответственность не лежит. И настаивают, что Украина должна вести переговоры с сепаратистами, то есть с так называемыми "народными республиками", которые созданы на территории Украины", – отметил Волкер.

Американский дипломат убежден, что такая позиция России не дает поводов для оптимизма, но, по крайней мере, переговоры продолжаются. По его словам, "все ожидают, что Россия станет непосредственным участником переговоров".

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"Как я уже упомянул, я веду переговоры с французскими и немецкими дипломатами. Главное: все понимают, что речь идет не о каких-то собственных позициях жителей Донетчины и Луганщины. Речь идет о ситуации, созданной Россией", - подчеркнул спецпредставитель Госдепа США.

Волкер констатировал, что ответственность за выполнение резолюции ООН об отводе вооруженных сил и наемников лежит на России, но она пока "не демонстрирует прогресса по этим пунктам".

Как сообщали новости "Сегодня", следующий раунд переговоров в "нормандском формате" состоится 12 июля, однако пройдет он на уровне политических советников, а не лидеров государств. Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что хочет не только перезагрузить переговоры в Минске, но и подключить к "нормандскому формату" новых игроков, например, США и Британию для активизации переговорного процесса по Донбассу. А недавно стало известно, что еще одна страна ЕС хочет попасть в "нормандский процесс".

В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что якобы Украина "не подает сигналов" касательно встреч в "нормандском формате". По словам дипломата, российский лидер уже подтвердил готовность Москвы работать над улучшением отношений с Киевом для восстановления их партнерского духа.

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Тег Россия, Донбасс, нормандский формат, Волкер

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