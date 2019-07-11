"Нормандские переговоры" состоятся: в Германии назвали дату
В немецком правительстве подтвердили сказанное ранее Ангелой Меркель
Следующие переговоры в "нормандском" формате – то есть, при участии Украины, Германии, Франции и России – на уровне советников глав государств и правительств состоятся 12 июля в Париже.
Об этом 11 июля сообщила пресс-служба правительства Германии, подтвердив сказанное ранее немецким канцлером Ангелой Меркель.
Напомним, что на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в июне бундесканцлерин выразила готовность Германии приложить все свои силы для успеха на четырехсторонних переговорах, а также удовлетворение более решительной работой трехсторонней Контактной группы в рамках "минского процесса".
Кроме того, новости "Сегодня" сообщали, что в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост для обсуждения острых российско-украинских вопросов, Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину новый формат переговоров: с участием президента США Дональда Трампа.
Мы также писали и об ответе хозяина Кремля: Путин заявил, что встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств и, возможно, в присутствии новых участников может состояться не ранее формирования нового правительства в Украине после проведения выборов.
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