"Нормандский формат" – не Библия: у Зеленского не исключают перемен в переговорах по Донбассу

Украина не может бесконечно работать в одних и тех же форматах, если это не приносит мира, пояснил Пристайко

Вадим Пристайко. Фото: president.gov.ua

Украина готова к новым форматам переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, "нормандский формат" и "Минск" исчерпают себя и будут неэффективны. Об этом заявил на брифинге заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко.

Он напомнил, что недавно глава государства уже озвучивал инициативу о расширении формата переговоров и включения в него новых участников.

"Нормандский формат" – не Библия. Так же, как и "минский формат". Мы не можем бесконечно работать в рамках этих форматов, если они не приносят мира на нашу землю. Если мы увидим и убедимся, что эти форматы исчерпали себя, то будем искать другие. Это то, о чем в общих чертах пытался дать сигнал президент Зеленский", – сказал Пристайко.

Как сообщали новости "Сегодня", в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост для обсуждения острых российско-украинских вопросов, президент Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа.

В свою очередь Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров. Также хозяин Кремля рассказал, когда возможна будет встреча для обсуждения ситуации на Донбассе.

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