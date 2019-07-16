Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Новости политики

"Нормандский формат" – не Библия: у Зеленского не исключают перемен в переговорах по Донбассу

16 июля, 15:31

Украина не может бесконечно работать в одних и тех же форматах, если это не приносит мира, пояснил Пристайко

Вадим Пристайко
Вадим Пристайко. Фото: president.gov.ua

Украина готова к новым форматам переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, "нормандский формат" и "Минск" исчерпают себя и будут неэффективны. Об этом заявил на брифинге заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко.

Он напомнил, что недавно глава государства уже озвучивал инициативу о расширении формата переговоров и включения в него новых участников.

"Нормандский формат" – не Библия. Так же, как и "минский формат". Мы не можем бесконечно работать в рамках этих форматов, если они не приносят мира на нашу землю. Если мы увидим и убедимся, что эти форматы исчерпали себя, то будем искать другие. Это то, о чем в общих чертах пытался дать сигнал президент Зеленский", – сказал Пристайко.

Как сообщали новости "Сегодня", в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост для обсуждения острых российско-украинских вопросов, президент Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа.


В свою очередь Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров. Также хозяин Кремля рассказал, когда возможна будет встреча для обсуждения ситуации на Донбассе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег переговоры, Донбасс, формат, нормандский формат, Пристайко

Вы сейчас просматриваете новость " "Нормандский формат" – не Библия: у Зеленского не исключают перемен в переговорах по Донбассу". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На переговорах в "нормандском формате" договорились о новом перемирии на Донбассе

Сегодня, 13:43

На востоке Украины также должны провести отвод войск на новых участках фронта

Обмен пленными в течение месяца: у Зеленского раскрыли детали "нормандских переговоров"

Сегодня, 13:23

Вадим Пристайко рассказал о договоренностях, которые были достигнуты во время встречи в Париже

Пристайко назвал условие для встречи Зеленского и Путина в "нормандском формате"

Сегодня, 13:04

Следующая встреча в "нормандском формате" снова пройдет без лидеров стран "нормандской четверки"

"Нормандский" и "минский" форматы неэффективны: Безсмертный указал на "слабость" Европы

Сегодня, 05:17

Разговоры о расширении переговорного процесса и привлечении новых участников не увенчались успехом, напомнил дипломат

Гройсман рассказал о цене на газ для населения осенью

Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку

Комаров женился на красавице из Днепра Александре Кучеренко

Эксперт шокирован прибылью госкомпании «Укрэнерго»

Пичкала ребенка таблетками: Бужинская пожаловалась на няню

Кто стал самой красивой женщиной года по версии журнала People

Ирина Билык призналась в чувствах к Диме Коляденко

США грозит дефолт в сентябре

Большинство украинцев не видят альтернатив банковским депозитам

Кошка умерла из-за шампуня для животных

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Грустная судьба чудесных советских актрис

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

Вчера, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

14 июля, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

Половина украинцев не понимает, что происходит в украинской политике: результаты социального исследования

14 июля, 07:00

Вторая половина очень интересуется политикой. Эксперты считают, что это плохо Мария Пирогова

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

14 июля, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь