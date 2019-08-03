Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

"Нормандский формат" возрождается: Зеленский уточнил дату переговоров

Сегодня, 18:58

Встреча на уровне глав МИД может состояться уже в конце этого месяца

/ Фото: AFP

"Нормандский формат" возрождается: Зеленский уточнил дату переговоров https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B Политика Встреча на уровне глав МИД может состояться уже в конце этого месяца

В июле в Париже состоялась встреча советников министров иностранных дел стран "Нормандской четверки", а в конце августа могут пройти переговоры уже на уровне глав МИД.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львов, когда в ходе визита к будущим народным депутатам от партии "Слуга народа", которые проходят обучение в Трускавце, ему задали вопрос о саммите в "нормандском формате".

Реклама

"В конце августа предполагается встреча в "нормандском формате" четырех представителей на уровне Министерств иностранных дел. Во Франции. Четыре представителя во Франции в конце августа", – сказал президент.

В тренде
"Нормандский формат" возрождается: Зеленский уточнил дату переговоров

Напомним, 12 июля в Париже состоялась "нормандская встреча" на уровне внешнеполитических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. На встрече обсудили дальнейшие шаги по воплощению Минских соглашений и договорились о прекращении огня на Донбассе.

Мы также писали, что в ходе последних телефонных переговоров канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский отметили результаты встречи "в нормандской формате" в Париже, которая должна дать толчок деятельности Трехсторонней контактной группы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия Германия Франция переговоры Зеленский Украина нормандская четверка нормандский формат

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Лучшие комедии мира всех времен с высоким рейтингом
Лучшие комедии мира всех времен с высоким рейтингом
Появились тягостные детали убийства гардеробщицы Рады
Появились тягостные детали убийства гардеробщицы Рады
​Обнаружена таинственная «Комната Сфинкса»
​Обнаружена таинственная «Комната Сфинкса»
Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником
Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником
Человечество начало уничтожать Землю 11 500 лет назад
Человечество начало уничтожать Землю 11 500 лет назад

Популярные статьи

Порошенко впервые раскрыл новые детали переговоров по Донбассу в 2014 году
Порошенко впервые раскрыл новые детали переговоров по Донбассу в 2014 годуПолитика
Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента – СМИ
Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента – СМИПолитика
Стало известно, какую должность может занять Богдан
Стало известно, какую должность может занять БогданПолитика
Пропаганда Кремля выдала украинских военных за свой спецназ: опубликовано видео
Пропаганда Кремля выдала украинских военных за свой спецназ: опубликовано видеоРоссия
Внезапное увольнение: что нужно знать об отставке Андрея Богдана
Внезапное увольнение: что нужно знать об отставке Андрея БогданаПолитика

Новости партнеров

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?
Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?
Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами
Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами
Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать
Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят
Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят