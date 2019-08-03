Встреча на уровне глав МИД может состояться уже в конце этого месяца

/ Фото: AFP

"Нормандский формат" возрождается: Зеленский уточнил дату переговоров https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B 2019-08-03T18:58:00+03:00 Политика Встреча на уровне глав МИД может состояться уже в конце этого месяца

В июле в Париже состоялась встреча советников министров иностранных дел стран "Нормандской четверки", а в конце августа могут пройти переговоры уже на уровне глав МИД.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львов, когда в ходе визита к будущим народным депутатам от партии "Слуга народа", которые проходят обучение в Трускавце, ему задали вопрос о саммите в "нормандском формате".

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"В конце августа предполагается встреча в "нормандском формате" четырех представителей на уровне Министерств иностранных дел. Во Франции. Четыре представителя во Франции в конце августа", – сказал президент.

Напомним, 12 июля в Париже состоялась "нормандская встреча" на уровне внешнеполитических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. На встрече обсудили дальнейшие шаги по воплощению Минских соглашений и договорились о прекращении огня на Донбассе.

Мы также писали, что в ходе последних телефонных переговоров канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский отметили результаты встречи "в нормандской формате" в Париже, которая должна дать толчок деятельности Трехсторонней контактной группы.

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