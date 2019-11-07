"Нормандский саммит" может пройти уже скоро: в Германии надеются на прогресс

Берлин работает над тем, чтобы встреча "нормандской четверки" состоялась уже в ближайшие недели

Хайко Маас и Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Немецкие власти пытаются добиться проведения саммита "нормандской четверки" в ближайшие недели.

Об этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил на совместной пресс-конференции со своим американским коллегой Майклом Помпео 7 ноября в Берлине.

Маас подчеркнул намерение достигнуть прогресса в минском процессе.

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"В связи c этим мы прилагаем очень активные усилия для того, чтобы в ближайшие недели, в обозримом будущем, провести саммит в этом формате. Я полон надежды, что в ближайшие недели в урегулировании конфликта в Украине мы постепенно продвинемся дальше", — сказал Маас.

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Напомним, ранее Германия и Франция приветствовали позитивное развитие в реализации Минских соглашений по урегулированию на востоке Украины и ожидают проведения саммита в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция и Украина), на котором может быть утверждена дорожная карта по Донбассу.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежды на то, что встреча лидеров стран "Нормандской четверки" состоится в ноябре либо до конца 2019 года.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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