"Нормандский" саммит в Париже: стало известно время начала встречи

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Ранее мы писали, где именно в Париже состоится саммит в "нормандском формате", а теперь стало известно, что встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России запланирована на 17:00 по киевскому времени.

Об этом сообщила представительница правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает "Укринформ".

"Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 16:00 (по парижскому времени; в Украине будет 17:00 – ред.). Общая конференция запланирована на 19:00", – сказала она.

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Деммер отметила, что еще до начала официальной части переговоров канцлер Германии Ангела Меркель проведет двухсторонние встречи с российским лидером Владимиром Путиным (в 15:00) и украинским президентом Владимиром Зеленским (в 15:30).

В правительстве Германии рассчитывают на новый за последние три года импульс в урегулировании конфликта на Донбассе и согласование новых шагов. Деммер отметила, что с октября 2016 года, когда состоялся предыдущий саммит, не удалось продвинуться в вопросе мирного процесса. Но в 2019 году "появилась новая динамика" и удалось сделать конкретные шаги.

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Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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