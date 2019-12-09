"Нормандский саммит" в Париже: расписание, планы, встречи

Сегодня в Париже состоится встреча в "нормандском формате" с участием президента Украины Владимира Зеленского, российского лидера Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Кто с кем и когда встречается
Как известно, французская сторона примет участников переговоров в Елисейском дворце. Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени. Однако еще до начала официальной части "нормандского саммита" все лидеры стран проведут двухсторонние встречи. Владимир Зеленский подтвердил, что среди прочего у него будет личная встреча с Путиным.
В то же время в немецком правительстве уже сообщили, что на 16:00 (по Киеву) планируется "двухсторонка" Меркель с Путиным, а в 16:30 она переговорит с Зеленским.
На 20:00 запланирована общая пресс-конференция по итогам переговоров. Таким образом, изначально планируемое время встречи – всего два-три часа.
В то же время источник в Елисейском дворце сообщил следующий расклад: сначала Макрон будет общаться с Зеленским (в 16:00 по киевскому времени), а в это время Меркель с Путиным; затем "двухсторонку" проведут Макрон с Путиным и канцлер ФРГ с президентом Украины. После этого все отправятся на общую встречу. Французская сторона не уточнила, запланирована ли встреча Зеленского с Путиным.
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Также в Елисейском дворце отмечают, что переговоры лидеров стран могут затянуться и тогда сложно определить время итоговой пресс-конференции.
В Париже попытаются оживить Минские соглашения и продвинуться в их полном выполнении.
Темы переговоров, которые ранее анонсировались участниками переговоров:
- разведения сил по всей линии разграничения и полное прекращение огня;
- передача Украине контроля над границей, выход российских войск и разоружение боевиков;
- выборы на Донбассе;
- особый статус Донбасса;
- имплементация "формулы Штайнмайера" в закон об особом статусе;
- обмен пленными.
Также Зеленский говорил о том, что хотел бы поднять на переговорах тему деоккупации Крыма, газовый спор с Россией.
Напомним, что лидеры Франции, Германии, Украины и России соберутся за одним столом впервые с 2016 года. До этого было пять "нормандских встреч" – две в 2014-м, две в 2015-м и последняя в октябре 2016 года. Отметим, что главный вопрос переговоров – мир на Донбассе, однако каждая сторона будет преследовать свои интересы. Например, Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования ради налаживания бизнес-отношений с Москвой и не сильно вникают в тонкости процесса; Россия хочет протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками. А вот украинская сторона хочет получить контроль над границей (войска РФ и боевики убираются с Донбасса), развести войска по всей линии разграничения для прекращения огня, окончательный обмен пленными "всех на всех".
Отметим, что вишенкой на торте переговоров может стать договоренность о выборах на Донбассе. Киев хочет их провести по украинским законам и под присмотром ОБСЕ и без автоматов. Ранее Владимир Зеленский называл главное условие для проведения выборов на Донбассе.
Смотрите выступление Зеленского на "Свободе слова Савика Шустера", где он рассказал о планах на "нормандскую встречу":
Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки
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