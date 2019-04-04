НОТУ может провести дебаты на "Олимпийском", но при одном условии
Сейчас слово остается за ЦИК
Общественное ТВ имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", но это пока нельзя назвать дебатами, сообщили в пресс-службе телеканала, передает Громадское.
На Общественном ТВ ссылаются на положения Центральной избирательной комиссии о проведении дебатов от 2014 года. В нем указано, что дебаты проводят в студии (комнате) национального ТВ.
"Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет — то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты", — объясняют в пресс-службе.
Как сообщалось, Петр Порошенко выступил за проведение дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром выборов. Об этом Порошенко заявил в своем избирательном штабе после обнародования предварительных результатов экзит-полов.
В свою очередь, Зеленский заявил, что ждет Порошенко на НСК "Олимпийский" и пообещал принять участие в дебатах "перед народом Украины".
Между тем, в государственном предприятии НСК "Олимпийский" заявили, что к ним не поступало никаких официальных заявок, или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты. В НСК заявили, что в случае поступления соответствующих предложений администрация будет рассматривать их в рабочем порядке.
Позже президент Украины Петр Порошенко ответил на ультиматум кандидата в президенты Владимира Зеленского о дебатах на стадионе НСК "Олимпийским". Он разместил в своем канале в Telegram голосование, в котором спросил, нарушать ли ему норму закона о проведении дебатов.
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