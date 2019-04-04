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НОТУ может провести дебаты на "Олимпийском", но при одном условии

Сегодня, 00:46

Сейчас слово остается за ЦИК

Фото: ФФУ
Фото: ФФУ.
НОТУ может провести дебаты на "Олимпийском", но при одном условии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/52a/126/5ca52a1268492.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/52a/126/5ca52a1268492.jpg Политика Сейчас слово остается за ЦИК

Общественное ТВ имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", но это пока нельзя назвать дебатами, сообщили в пресс-службе телеканала, передает Громадское.

На Общественном ТВ ссылаются на положения Центральной избирательной комиссии о проведении дебатов от 2014 года. В нем указано, что дебаты проводят в студии (комнате) национального ТВ.

"Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет — то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты", — объясняют в пресс-службе.

Как сообщалось, Петр Порошенко выступил за проведение дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром выборов. Об этом Порошенко заявил в своем избирательном штабе после обнародования предварительных результатов экзит-полов.

В свою очередь, Зеленский заявил, что ждет Порошенко на НСК "Олимпийский" и пообещал принять участие в дебатах "перед народом Украины".


Между тем, в государственном предприятии НСК "Олимпийский" заявили, что к ним не поступало никаких официальных заявок, или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты. В НСК заявили, что в случае поступления соответствующих предложений администрация будет рассматривать их в рабочем порядке.

Позже президент Украины Петр Порошенко ответил на ультиматум кандидата в президенты Владимира Зеленского о дебатах на стадионе НСК "Олимпийским". Он разместил в своем канале в Telegram голосование, в котором спросил, нарушать ли ему норму закона о проведении дебатов.

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Тег выборы, Порошенко, дебаты, Зеленский, нск олимпийский, НОТУ, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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