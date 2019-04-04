НОТУ начинает переговоры по проведению дебатов Порошенко и Зеленского
Зураб Аласания считает, что организацию встречи кандидатов в прямом эфире должны оплатить из госбюджета
Председатель правления ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Зураб Аласания заявил, что начинает переговоры с кандидатами в президенты и Центральной избирательной комиссией относительно проведения дебатов накануне второго тура выборов. Об этом он написал в Facebook.
"Может ли "Общественное" провести дебаты? Даже вопроса такого не стоит: конечно, может. Согласие обоих кандидатов есть, теперь остается ЦИК (Центральная избирательная комиссия), которая все это должна согласовать и по закону – оплатить из государственного бюджета. Так что начинаем переговоры со всеми сторонами", – сообщил Аласания.
Напомним, вечером 31 марта, после завершения голосования, Петр Порошенко бросил вызов Владимиру Зеленскому и предложил дебаты, но в первые дни после первого тура выборов от "Зе!Команды" так и не было четкого ответа, готов ли их кандидат. Однако 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.
В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дебаты дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.
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