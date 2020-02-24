Главная идеология – полный холодильник: изменится ли курс "Слуги народа"

Партия "Слуга народа" недавно определилась с идеологией. Отныне идейной опорой всех действий и решений "слуг" будет центризм. Что это такое и как изменит это решение партии жизнь простых украинцев – в материале "Сегодня".

Либертарианство – мать порядка

Как известно, партия "Слуга народа" "выросла" из Партии решительных изменений (не путать с Партией решительных граждан), зарегистрированной в 2016-м году студентом КПИ. В 2017-м партия на волне популярности телесериала о президенте Голобородько изменила название на "Слугу народа", тогда же возглавил ее друг детства Владимира Зеленского, а ныне глава СБУ Иванов Баканов. Кроме смены названия и руководителя никаких других решительных изменений, равно как и любых политических активностей, партия тогда не демонстрировала. Понятно, у руководства партии не было потребности заниматься определением ее идеологических взглядов: мало у кого из граждан возникал вопрос, какую идеологию исповедует одна из двух с лишним сотен неактивных украинских партий.

Такая потребность возникла лишь летом 2019-го, когда после ошеломляющей победы Владимира Зеленского на президентских выборах команда нового президента взяла курс на победу также и на парламентских выборах. С партией у команды вопросов не было. Но вопросы к команде возникли у избирателей. Точнее, у той небольшой их части, которая любопытствовала, какую Украину все же намерена строить новая власть. И тогда в лексиконе этой небольшой части граждан появилось новое слово – "либертарианство".

"Наша идеология в целом – оставить за государством сервисные функции, это и есть либертарианство, в нашем понимании. Наша цель – украинская либеральная экономика", – рассказал один из идеологов избирательной кампании президента, впоследствии первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

Статьи в интернете давали любопытствующему обывателю примерное представление, что означает новая для страны идеология в теории. Но никак не приближали к пониманию, чем либертарианство обернется для Украины на практике.

Тем более, что Стефанчук забыл упомянуть, какое именно из многочисленных течений этой идеологии планируют практиковать "слуги". А это важно, поскольку либертарианство, возникшее еще в позапрошлом веке, хоть и не сумело стать популярной идеологией в мире, но смогло обрасти многочисленными идеологическими ответвлениями и нюансами. Отчего, к примеру, радикальные либертариане вплотную приблизились к анархистам, в то же время умеренные занимали вполне удобоваримую нишу рядом с либералами.

Впрочем, скоро выяснилось, что либертарианскую идеологию готов исповедовать Стефанчук, но никак не все "слуги". Внутри партии возникли дискуссии.

"Я с Русланом не до конца согласен. Есть подходы, есть ценностный базис. Либертарианство направлено на фактически полное устранение государства…Мы не можем пойти по пути либертарианства, если это относится к социальной сфере, это невозможно на сегодняшний день", – заявил на то время руководитель партии Дмитрий Разумков.

"На самом деле либертарианство – это была идея Руслана Стефанчука. Причем он говорил именно об умеренном либертарианстве. Оно не заявляет, что государство не нужно, что налоговая система не нужна, как это утверждает традиционное либертарианство. Речь лишь о том, что государство будет минимизировать свое вмешательство в экономику", – рассказал сайту "Сегодня" народный депутат, член Высшей рады партии "Слуга народа" Александр Качура.

В суматохе выборов, а затем парламентско-президентского "турборежима" все, впрочем, быстро забыли об "идеологизации" и позиционировании партии. Тем более, это оказалось ненужным: безо всякой идеологии "Слуги народа" выиграли выборы и начали претворять в жизнь президентскую и собственную партийную программу. И лишь к средине зимы, в преддверии местных выборов вопрос идеологии снова стал актуален.

Правильное решение

"Мы центристы. Но это не тот центризм, к которому мы привыкли за время независимости Украины. Когда ты не знаешь, кто ты, и говоришь, что ты центрист", – провозгласил на съезде очередной глава партии Александр Корниенко.

Возражений ни в зале, ни в партии не последовало. "Мы и были центристской партией. Сейчас это просто выкристаллизовалось", – отметил сайту "Сегодня" Александр Качура.

"Я по политическим убеждениям являюсь правым центристом. Я пришла в парламент с такими убеждениями и остаюсь правым центристом. И когда мои коллеги были неолибертарианцами, потом дрейфовали к либертарианству и пришли, наконец, в центр, я очень довольна. Мы сейчас дрейфуем между правым центризмом и центризмом. Я буду убеждать своих коллег, что это именно та ниша, которую нужно занять", – отметила в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат от "Слуги Народа" Ирина Верещук.

По мнению политолога, руководителя Комитета избирателей Украины Алексей Кошеля, необходимость, наконец, определиться с идеологией была продиктована "слугам" несколькими причинами.

"Во-первых, думаю, надо было дать ответ на провозглашенную "идеологию либертарианства", над которой все посмеивались. Кроме того, оппоненты партии власти постоянно пеняли "слугам", что они действуют не в духе задекларированной идеологии, скорей, вопреки. Это было слабое место "слуг". Но главное, партии надо было обеспечить себе перед местными выборами как можно более широкое поле для маневра. Суметь понравиться как можно более широкому спектру избирателей – от исповедующих левые взгляды до националистов. Центризм как раз такое поле обеспечивает", – говорит Алексей Кошель.

Так что такое центризм? В отличие от либертарианства, это идеологическое направление более чем знакомо украинцам. В свое время центризм исповедовали такие "партии власти", как НДП, Блок "За единую Украину" и даже "Сильная Украина" Сергея Тигипко. А если брать шире и учитывать правоцентристские и левоцентристские партии, то среди них мы найдем подавляющее большинство популярных сегодня политсил (о чем ниже). Центризм – своеобразный политический оксюморон, поскольку трактуется многими политологами как максимально деидеологизированная идеология. Позволяющая не скатываться в идеологические – националистические или социалистические – крайности.

"Центризм – это такая универсальная позиция, позволяющая понравиться и правым, и левым. Это универсальное слово, за которое можно спрятать все, что угодно. Я помню, что центристскими называли себя партии, поддерживавшие Леонида Кучму. Они не говорили "мы за НАТО" или "мы против НАТО". Они говорили, что этот вопрос требует обсуждения, изучения, референдума и так далее. И так по многим пунктам –государственному языку и т.п.", – отмечает Алексей Кошель.

Как отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко, партия приняла "абсолютно правильное решение".

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"На самом деле, решение абсолютно правильное. Хотя по поводу центризма – это, скорее, позиционирование, а не идеология. Партия "Слуга народа" была и остается центристской партией. Просто они зафиксировали то, что было. А все заявления о либертарианстве – это не более чем частное позиционирование отдельных лиц. На самом деле позицию определяет Зеленский. А его идеологией был и остается живой, отчасти деидеологизированный центризм", – отмечает политолог.

В свою очередь, Алексей Кошель отмечает, что по факту идеология "слуг" – микс либерализма и популизма. Что, впрочем, не выходит за крайне широкие и эфемерные рамки центризма.

"Если посмотреть заявления и действия "Слуг народа" – "государство в смартфоне", либерализация в экономике, – я бы назвал их, скорее, либералами. Но если говорить в целом об идеологии этой партии, то это, скорее, популизм. Но популизм в хорошем смысле этого слова – это апеллирование к гражданам и реакция на мнение граждан. "Слуги" идут на поводу общественного мнения даже там, где, возможно, этого не стоило бы делать", – говорит Алексей Кошель.

Главная идеология – холодильник

Впрочем, для читателя более актуален вопрос, изменится ли что-то в действиях партии власти со сменой идеологии. И "Слуги народа", и эксперты отвечают, что все задекларированные реформы и планы останутся в силе.

"Все законопроекты, которые мы подали, реформы, которые инициировали, отвечают нашей новой идеологии. Поэтому ничего менять мы не будем – будем идти в том же направлении, в котором шли", – отмечает Александр Качура.

Более того, по его словам, партия на намерена реализовать центризм "по учебнику", а будет в различных сферах исповедовать различные идеологические подходы. Если в экономике это будет либерализм, то в социальной сфере – левые подходы.

"Если мы либерализуем рынки – это либеральный подход к экономическим процессам. Но за счет средств, которые мы получим после либерализации, после того, как экономика станет более активно развиваться, мы сможем усилить работу по социальному направлению. То есть это уже то, о чем говорят левые. В различных направлениях это могут быть разные идеологии – либеральная в экономике, левая в социальной сфере. А в целом, если посмотреть на всю картину, это будет центристская идеология, центристский подход. У нас главной идеологией, как мне кажется, должен быть полный холодильник у людей. А как это называется – для них, мне кажется, не так важно", – говорит Александр Качура.

Примерно так же поясняет подход партии к идеологии и его коллега Ирина Верещук.

"Не думаю, что нам нужно что-то кардинально менять в подходах. Центризм – это посредине между левыми и правыми. На мой взгляд, это патерналистская политика, которая устанавливает патернализм государства, контроль государства там, где это необходимо. Если есть незащищенные слои населения – сироты, многодетные семьи, инвалиды и так далее – государство будет их защищать. Как в социалистическом государстве. Но если есть рынок, рыночные отношения, частная инициатива, бизнес-правила и государство делает все, чтобы это направление развивалось – это тот самый либерализм. Таких подходов мы придерживались и раньше", – говорит Ирина Верещук.

В то же время, по словам Владимира Фесенко, если в гуманитарных и политических вопросах "Слуга народа" действительно исповедует центризм, то в экономических у нее наблюдается перекос в сторону либерализма.

"Если уж центристы, то нужно искать сбалансированную политику и по тарифам, и по вопросам доходов населения. Потому что та политика, которую проводит нынешний Кабмин, – это классическая либеральная монетаристская политика. То есть центризма, на мой взгляд, партии не хватает как раз в социально-экономической политике", – говорит эксперт.

Электорату все равно

Аналогичными – то есть никакими – будут последствия нового позиционирования партии и для ее популярности среди избирателей. По крайней мере так считают эксперты. С одной стороны, как уже говорилось, идеология центризма – удобный инструмент для расширения электоральной базы. С другой – в Украине идеология партии в большинстве не является определяющей для избирателя на выборах.

"На самом деле, какую бы идеологию ни провозгласила партия власти, ей это мало в чем поможет. Как и другим партиям. Потому что в Украине нет запроса на идеологию. Украинцы слабо понимают, чем отличаются консерваторы от либералов, а те – от представителей других течений. Долгое время в независимой Украине мы жили в парадигме постсоветских идеологий. Если в Европе левизна и правизна воспринимались в контексте роли государства, то в Украине – в контексте симпатий к советскому укладу, дружбы с Россией, русского языка и, соответственно, симпатий к капиталистическому укладу, национализму и патриотизму", – говорит Алексей Кошель.

Владимир Фесенко, в свою очередь, отмечает, что украинская политика отличается парадоксальностью.

"Прошлой весной эксперты одного из соццентров сделали исследование: кто из украинских партий какую идеологию исповедует. И с удивлением – действительно удивлением для себя – обнаружили: почти все наши ведущие партии – левоцентристы. Перед выборами все против роста цен, за рост зарплат, за приоритет социалки и так далее. Потому что это предвыборная повестка. Но как только выборы заканчиваются, как только партии приходят к власти, все они, как правило, занимают правоцентристскую позицию. Это парадокс украинской политики", – говорит политолог.

По его словам, в Украине на самом деле для избирателя идеология партий абсолютно никакой роли не играет.

"Играет роль личность лидера, играет роль позиционирование партии по линии пророссийская-прозападная. Где идеологический фактор действительно работает, так это для правых и левых партий – националистов и коммунистов и их избирателей. При этом, начиная с 2004 года,, главную роль играет не экономические идеология. В роли квазиидеологии выступает ориентация на Европу или на Россию", – говорит Владимир Фесенко. Реклама

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