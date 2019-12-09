Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,72
26,32

Новая идея команды Зеленского о переговорах на Донбассе: эксперт дала оценку

9 декабря, 10:15

Зеленюк Кристина

«Горизонтальные» диалоги граждан с противоборствующих сторон – это общемировая практика, говорит Ольга Айвазовская

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Реклама

На саммите "Нормандской четверки" в Париже украинская сторона предложит заменить главарей пророссийских боевиков в Трехсторонней контактной группе в Минске реальными представителями Донбасса, однако предложение Киева может столкнуться с проблемой.

Об этом глава правления гражданской сети "Опора", бывшая представительница Украины в политической подгруппе ТКГ Ольга Айвазовская рассказала в комментарии сайту "Сегодня" .

"Чтобы переговорщики были эффективными, они должны иметь мандат или от центрального органа власти, или от граждан. Этот мандат может быть получен или путем избрания (возможно, не на выборах, но в какой-то способ), или назначения. Создавать условия, когда будет имитация этого назначения или избрания – это очень опасно", – предостерегла она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видео

"С неподконтрольных территорий будут однозначно люди, которых поставят, назначат или в любой имитированный способ выберут самопровозглашенные руководители отдельных районов Донецкой и Луганской области, и РФ. Но идея горизонтальных диалогов между гражданами, к примеру, врачами, учителями, студентами – это практика миротворческих диалогов горизонтального уровня", – напомнила эксперт.

"Эти люди не принимают решений, они не отображают позицию какой-либо стороны или государства, и, к примеру, ведут диалог на тему стереотипов, обид, болей, которые не дают возможности переступить и услышать другую сторону", – говорит Ольга Айвазовская.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Первая встреча Зеленского и Путина: с чем Украина едет в Париж" .

Напомним, советник президента Украины Андрей Ермак заявил на дискуссии в Лондоне в Chatham House "Украина: большие ожидания", что у Киева есть "план Б" относительно Донбасса.

"Если мы не увидим сегодня готовность со стороны РФ к мирному процессу, к выполнению Минских договоренностей с четко определенными сроками, будем тогда строить стену и жить так", – заявил он.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс Владимир Зеленский Нормандская четверка переговоры в Минске айвазовская ТКГ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир или стена на Донбассе: все подробности подготовки
Мир или стена на Донбассе: все подробности подготовки "нормандской встречи"Политика
"Нафтогаз" объяснил "Газпрому", как выйти на нулевой вариант в отношенияхЭкономика
Данилов после закрытого заседания СНБО сделал заявление по Крыму
Данилов после закрытого заседания СНБО сделал заявление по КрымуПолитика
Первая встреча Зеленского и Путина: с чем Украина едет в Париж
Первая встреча Зеленского и Путина: с чем Украина едет в ПарижУкраина
Встреча
Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видеоПолитика
Зеленский созвал срочное заседание СНБО: встреча проходит в закрытом режиме
Зеленский созвал срочное заседание СНБО: встреча проходит в закрытом режимеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...