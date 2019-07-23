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"Новая надежда для Украины": в Совете Европы отреагировали на выборы в Раду

23 июля, 11:31

Генсек организации Турбьерн Ягланд поздравил президента Зеленского с "победой"

Фото: AFP

Результаты внеочередных выборов в Верховную Раду, на которых большинство голосов набирает партия "Слуга народа", несут для украинцев "новую надежду".

Так считает генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, который на своей странице в Twitter поздравил президента Украины Владимира Зеленского.

"Браво президенту Зеленскому и его партии "Слуга народа". Выборы создают новую надежду для Украины. Некоррумпированные институты, которым люди могут доверять – это путь вперед к суверенному украинскому государству", – отметил Ягланд.

Напомним, что досрочные парламентские выборы в Украине прошли 21 июля. 

Сайт "Сегодня" одним из первых сообщил результаты экзит-полов досрочных выборов в Верховную Раду, согласно которым 5% барьер преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".


Помимо того, по результатам экзит-полов мы опубликовали списки кандидатов в народные депутаты, которые проходят в Верховную Раду IX созыва как по партийным спискам, так и по мажоритарной системе.

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Тег выборы, ягланд, Совет Европы, парламентские выборы, выборы в парламент , выборы 2019

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Сегодня

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