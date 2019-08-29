Новая Рада начала работу, Гончарук стал премьером, а зарплаты выросли: итоги дня

День памяти защитников провела Украина, а официальный курс гривни упал по отношению к доллару

Общество

В Верховной Раде сформированы пять фракций и одна депутатская группа. Фракция "Слуга народа" – 254 нардепа. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 44. "Европейская солидарность" – 27. "Батькивщина" – 25. "Голос" – 17. В группу "За будущее" вошли 23 нардепа.

Более подробно читайте в материале: Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео.

Права коалиции в Верховной Раде получила фракция "Слуга народа". Это первый случай в истории независимой Украины, когда коалицию формирует одна фракция. Коалиция предлагает президенту кандидатуру премьер-министра и кандидатуры состава правительства.

Президент Владимир Зеленский предлагает сократить численность нардепов в парламенте, а также закрепить пропорциональную систему выборов. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Конституцию зарегистрирован под номером 1017. Он определен как неотложный.

Алексей Гончарук назначен на должность премьер-министра Украины. За него депутаты отдали 290 голосов. Новому премьеру 35 лет, на момент назначения на должность главы правительства он занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Законопроект об импичменте президента (№1012) президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады. Он внесен как неотложный.

14 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

29 августа первый раз отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны. Дата 29 августа связана с памятью об Иловайской трагедии 2014 года, когда после масштабных боев бойцы сил АТО попали в окружение. По официальным данным ГПУ, тогда погибло 366 человек, 429 были ранены.

Обнаружены тела 8 человек в Дрогобыче, где завершились спасательные работы в четырехэтажном доме, где обрушился подъезд. В Львовской области объявлен двухдневный траур.

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Внес как неотложный законопроект (№1010) о внесении изменения в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции президент Владимир Зеленский. Ранее заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка предложил поощрять лиц, которые разоблачают топ-коррупционеров, материальной наградой в размере 10% от суммы возмещенных государству убытков или от суммы уличенной взятки.

Постоянная комиссия Киевского горсовета поддержала проект решения, которым предусматривается ликвидация мусоропроводов в многоэтажках. Если решение будет принято советом, то КГГА должна будет пересчитать размера платы за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий.

Экономика

Выросла на 9,5% реальная заработная плата в июле по сравнению с июлем 2018 года и на 2,4% по сравнению с июнем 2019 года, сообщила Государственная служба статистики. Средняя номинальная заработная плата штатных работников в июле по сравнению с июнем 2019 года возросла на 1,7%, в годовом измерении (к июлю-2018) – на 19,6%, составив 10971 грн.

Ослабил на 1 копейку до 25,23 гривни за доллар национальную валюту Национальный банк на 30 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 29 августа. ри этом за неделю – с 23 по 30 августа – гривня по отношению к доллару ослабла уже на 19 копеек.

Увеличились до 18 млрд кубометров запасы природного газа в подземных хранилищах по состоянию на утро 29 августа. Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. "Осталось закачать до начала отопительного сезона еще 2 млрд кубометров", – добавил он.

Увеличился в долларовом эквиваленте на 4,08 млрд долларов объем государственного и гарантированного государством долга Украины в январе-июле, или на 5,2%, – до 82,4 млрд долл. В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 101,5 млрд грн, или на 4,7% – до 2,067 трлн грн.

Улучшил свой прогноз роста украинского ВВП Институт международных финансов (Institute of International Finance, IIF) на фоне резкого роста реального ВВП во втором квартале. Прогноз улучшен до 3,5% по итогам года по сравнению с ранее прогнозируемыми 2,8%.

Сократилась на 4,1% общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в июле, но с начала года она возросла на 3,6% и к 1 августа составила 2,74 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики. В июле сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий уменьшилась на 6%, до 1,592 млрд грн.

4,9 млн кв. м жилья по итогам первого полугодия принято в эксплуатацию, что на 50,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В городах ввели в эксплуатацию 2,9 млн кв. м (58,8%), в сельской местности – 2 млн кв. м (41,2%). При этом 42% общего объема жилья приняты в многоквартирных домах, 58% – в одноквартирных.

7,616 млн тонн зерновых и зернобобовых культур по состоянию на 28 августа отправлено на экспорт. Украина в 2018/2019 маркетинговом году экспортировала рекордное количество зерна – 50,4 млн тонн.

Может увеличиться на 1,5% урожай зерновых и зернобобовых культур в 2019 году по сравнению с предыдущим годом и составить 71,1 млн тонн, сообщили в Минагрополитики.

Мир

Президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Речь идет о 250 млн долларов, которые США планировали выделить Украине в 2019 году для решения вопросов безопасности.

67% россиян одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента России, свидетельствуют результаты августовского опроса "Левада-центра". Критикуют главу государства 31%. В июне и июле деятельностью президента были довольны 68% респондентов. В апреле и мае этот показатель составлял 66%.

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Франция добилась от Европейской комиссии досрочной выплаты в связи с засухой 1 млрд евро из причитающихся ей дотаций в рамках финансирования программы общей сельскохозяйственной политики.

Чрезвычайное положение объявлено в Колумбии из-за проникновения в страну опасной болезни бананов TR4. Это грибковое заболевание возникло в 1990-х в Азии, потом проникло в Африку и на Ближний Восток. Особенность TR4 состоит в том, что она поражает только бананы сорта Cavendish, сейчас наиболее распространенного в мире. Схожая болезнь уничтожила в 1960-х бананы сорта Gros Michel (Big Mike), в то время самого популярного.

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