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Российские паспорта для ОРДЛО: грозят ли Кремлю новые санкции Запада

Сегодня, 16:15

Россия нарушает украинское законодательство и международные нормы, говорит эксперт-международник

Фото: grozny-inform.ru
Фото: grozny-inform.ru.

Кремль не имел права принимать решение о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО, т.е. оккупированной местными боевиками и российскими военными территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт-международник Антон Кучухидзе. Он объяснил, это противоречит международным нормам.

"Это ненормально. Это нарушение законодательства Украины и международных норм и принципов. Россия не имеет права находится на этой территории. Она не имеет права оккупировать эту территорию. Она не имеет никаких прав выдавать паспорта", – говорит Кучухидзе.

Как считает эксперт, после подобного указа Владимира Путина Россию накроет очередная волна санкций от Запада.

"Это следующая волна санкций. Не факт, что она будет ярко выражена, как "крымский пакет", "пакет по Донбассу". Но в контексте дальнейшего усиления санкций этот факт может стать одним из аргументов", – подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее Путин пообещал упростить получение гражданства РФ для жителей оккупированной части Донбасса, а также в целом либерализовать эти процедуры.

Мы также писали, что в прошлом году российский президент подписал закон, наделяющий его правом предоставлять гражданство "соотечественникам" из тех государств, в которых происходят вооруженные конфликты.

Украинский МИД назвал это полным попранием международного права и призвал украинцев не поддаваться на такие провокации.

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Тег Путин, Донбасс, указ, санкции, запад, паспорт, Российская Федерация , Кучухидзе

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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