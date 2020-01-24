Новая встреча Зеленского и Путина: в Кремле сделали заявление

Встреча может быть согласована в любой момент, заявил Песков

Фото: Ian Langsdon/Pool via REUTERS

Встреча президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина – в настоящее время не планируется, но, если лидеры посчитают это необходимым, такой контакт может быть согласован в любой момент. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, который ранее объяснил, почему Зеленский и Путин разминулись в Израиле.

"Сейчас каких-то планов на этот счет нет, но вместе с тем мы должны отметить, что между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт", – сказал представитель Кремля, добавив, что, если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть согласована в любой момент.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Зеленский и Путин могут встретится в Израиле, однако встреча не состоялась.

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Напомним, первая встреча президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным состоялась в Париже в декабре в рамках первого за три года саммита в "нормандском формате".

Отметим, сайт "Сегодня" разбирался, на каких условиях возможна вторая встреча Зеленского и Путина.

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