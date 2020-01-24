Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,2

Новая встреча Зеленского и Путина: в Кремле сделали заявление

24 января, 12:23

Встреча может быть согласована в любой момент, заявил Песков

Фото: Ian Langsdon/Pool via REUTERS

Фото: Ian Langsdon/Pool via REUTERS

Встреча президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина – в настоящее время не планируется, но, если лидеры посчитают это необходимым, такой контакт может быть согласован в любой момент. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, который ранее объяснил, почему Зеленский и Путин разминулись в Израиле.

"Сейчас каких-то планов на этот счет нет, но вместе с тем мы должны отметить, что между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт", – сказал представитель Кремля, добавив, что, если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть согласована в любой момент.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Зеленский и Путин могут встретится в Израиле, однако встреча не состоялась.

Реклама

Напомним, первая встреча президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным состоялась в Париже в декабре в рамках первого за три года саммита в "нормандском формате".

В тренде
В "Слуге народа" появляются группы влияния: Арахамия раскрыл "внутреннюю кухню"
Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Отметим, сайт "Сегодня" разбирался, на каких условиях возможна вторая встреча Зеленского и Путина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Песков

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Уступил свое место: Ермак рассказал о поступке Зеленского в Израиле
Уступил свое место: Ермак рассказал о поступке Зеленского в ИзраилеПолитика
Визит Зеленского в Израиль: как Россия пытается переписать историю под себя
Визит Зеленского в Израиль: как Россия пытается переписать историю под себяУкраина
Зеленский в Израиле совершил красивый поступок
Зеленский в Израиле совершил красивый поступокПолитика
"Временное проживание": где сейчас Янукович и почему он не сидитПолитика
Представитель Украины в Минске рассказал, как Киев планирует изменить соглашения по Донбассу
Представитель Украины в Минске рассказал, как Киев планирует изменить соглашения по ДонбассуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...